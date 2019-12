Polícia žiada o pomoc: Hľadá svedkov dopravnej nehody na diaľničnom privádzači v Trenčíne

Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, neznámy vodič na neznámom tmavomodrom vozidle prichádzal z Bratislavskej ulice na diaľnicu. Pri prechádzaní do priebežného jazdného pruhu narazil do vozidla Fiat Ducato, ktoré sa odrazilo do protismeru a narazilo do zvodidiel. Vodič tmavomodrého automobilu z miesta nehody ušiel smerom na diaľnicu D1.

„Svedkovia, ktorí by mohli poskytnúť akékoľvek informácie k nehode, sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky na diaľničnom oddelení Policajného zboru v Trenčíne, prípadne môžu informácie poskytnúť na telefónne číslo 096120 2555 alebo anonymne na telefónnom čísle 158,“ doplnil Kudlička.