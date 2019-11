Polícia zverejnila FOTO útočníka (22), ktorý dobodal ženu v uliciach Banskej Bystrice, pozor, stále uniká

BANSKÁ BYSTRICA – Polícia na svojich účtoch na sociálnej sieti zverejnila fotku útočníka, ktorý v nedeľu (3.11.) popoludní v centre Banskej Bystrice zaútočil na mladú ženu. Nožom jej zasadil ranu do životne dôležitého orgánu. Ak mladíka na snímke spoznávate, skontaktujte sa s políciou. Pomôže je každá relevantná informácia.

V nedeľu (3.11.) krátko popoludní došlo na jednej z bočných ulíc Námestia SNP v Banskej Bystrici k útoku na mladú ženu. „Útočník zaútočil priamo na životne dôležitý orgán, čo si vyžiadalo jej okamžitý prevoz do nemocnice a operačný zákrok,“ informovala včera polícia na svojej sociálnej sieti.

Predstavitelia zákona poznajú totožnosť páchateľa, no doteraz im uniká. Preto sa s prosbou o pomoc obracajú aj na verejnosť. Polícia na viacerých svojich účtoch na Facebooku zverejnila agresorovu fotku tváre. Ide o Petra Albertyho, 22-ročného Banskobystričana. „Je podozrivý z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu,“ uviedla polícia. Úkonmi, ktoré do týchto chvíľ vykonala, bolo okrem iného zistené, že hľadaný môže mať psychické problémy a jeho konanie môže byť nevyspytateľné.

Dvadsaťdvaročný Banskobystričan, ktorého hľadá polícia. Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj ​

Muži zákona neskôr priložili aktuálu fotografiu Petra Albertyho. Znova zdôraznili, že robia všetko pre to, aby ho zadržali.

„Polícia prosí občanov, ktorí by vedeli k hľadanému mužovi poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, aby tieto oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158. Informácie je možné poskytnúť aj na oficiálnej stránke polície Banskobystrického kraja, na sociálnej sieti Facebook,“ uvádza polícia. „Polícia na prípade intenzívne pracuje, no aj napriek tomu vás žiadame o zvýšenú opatrnosť. Každú dôležitú a zásadnú informáciu vám budeme poskytovať, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.