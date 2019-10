Roztomilé FOTO sú len spomienkou: Tragická nehoda rozdelila Česko, nepozornosť alebo...

Zatiaľ čo niektorí stoja za Májou, ktorá si myslí, že jej mama, ktorá mala psychické problémy, mohla vraziť do smetiarskeho auta úmyselne, iní majú opačný názor.

Zdroj: Reprofoto/Facebook-Mája H., Rudolf Koženy

Márie, ktorá už nikdy nepovie, čo sa v osudný okamih stalo, sa zastali napríklad jej kolegovia z práce. Zosnulá pôsobila ako asistentka učiteľa na základnej škole. Tvrdia, že na to, aby niečo také vykonala, nemala povahu. Po ťažkom rozchode naopak mala plánovať nový začiatok.

V podobnom duchu reagoval aj jej otec. Na nedeľu podľa jeho slov plánovala rodina grilovačku... Smiech však vystriedajú slzy.

Aktuálny priateľ Jaroslav zas povedal, že deťom spoločne zariaďovali izbičku. "Je to tragédia, ale neverím, že dotyčná chcela spáchať samovraždu," povedala o Márii aj starostka obce, kde v poslednej dobe žila. Informoval o tom blesk.cz.

Zdroj: Reprofoto/Facebook-M.H.

Mnohí tiež upozorňujú na to, že ak by žena chcela život seba aj svojich detí ukončiť zámerne, narazila by čelne. Pôvodná informácia, že išla až 180 km/h, sa navyše údajne nepotvrdila. Svedkovia sa pre políciu mali vyjadriť, že auto išlo okolo 90 km/h.

Šokujúce video

Lavínu nejasností spustilo video, ktoré krátko po nehode zverejnila na sociálnej sieti Mája, dcéra zosnulej. Tá uviedla, že v rodine panovala zlá atmosféra už dlhý čas. Matka mala byť podľa nej labilná, navyše deti týrala.

Prečítajte si viac o prípade: Žena s dcérkami (†4 a †6) napálila do smetiarskeho auta: VIDEO Spoveď príbuznej naháňa strach

"Ona mala samovražedné reči pomerne často. V afekte hovorila, že to "pôjde napáliť do stromu", otčim musel niekoľkokrát schovávať kľúče od auta a raz vypustil pneumatiky, aby nemohla odísť," opísala. Úrady ale sťažnosti príbuzných neriešili. Medializáciou ich prípadu preto mladé dievča chcelo pomôcť aj iným rodinám. Aby sa aj ich príbeh neskončil tragicky.

Polícia podľa Blesku pracuje s viacerými verziami toho, čo sa mohlo stať. Všetci teda čakajú na závery vyšetrovania.

