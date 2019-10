FOTO nešťastí pri Nitre: Motorkár kvôli chybe zomrel, vodič mercedesu zas v snahe o únik zdemoloval okolie

Krimi udalosti v Nitrianskom kraji.

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

KOLÍŇANY/ZEMNÉ – V utorok večer vyhasol ďalší život mladého motorkára. Podľa polície pravdepodobne prešiel do protismeru a narazil do ľavej strany osobného auta. V Nitrianskom kraji v obci Zemné zas došlo k policajnej naháňačke. Šofér pri snahe o únik narazil do dopravného značenia a o dve ulice ďalej do oplotenia rodinného domu.