Rodičia, pozor! Malú kolobežkárku na priechode zachytilo auto: FOTO V tomto sa na dospelých spolieha polícia

Ako k dopravnej nehode uviedla krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, dievča sa pohybovalo po chodníku na Ulici SNP v Hlohovci, keď pravdepodobne náhle a bez zastavenia vbehlo na priechod pre chodcov. Školáčka tak vošla do jazdnej dráhy prichádzajúcemu Seatu Alhambra.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

„Vodič auta, napriek snahe, kontaktu s kolobežkárkou už nedokázal zabrániť. Dievčatko po náraze spadlo na zem a, našťastie, podľa vyjadrenia lekárov, neutrpelo pri nehode žiadne zranenia,“ dodala Kredatusová.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

Neprehliadnite: Drsné VIDEO z Bratislavy: Školák vybehol spoza autobusu a zrazilo ho auto, rázny odkaz polície

Rodičia, pozor!

Polícia apeluje predovšetkým na rodičov malých detí, aby svojim ratolestiam neustále prízvukovali zásady bezpečnosti na ceste. „Kolobežkár sa v tomto ponímaní považuje za chodca. Pre deti by malo byť samozrejmosťou vstupovať na cestu, až keď sa presvedčia, že môžu z obidvoch strán bezpečne prejsť,“ objasnila polícia.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj ​

Polícia rodičom tiež odporúča, aby trasu do školy absolvovali spolu s dieťaťom a naučili ho, ako do nej prísť bezpečne. Rodičia by mali aj poukázať na všetky nástrahy, ktoré môžu dieťa cestou do školy postretnúť.