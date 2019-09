Malebná obec smúti po obetiach zrážky s vlakom: Ďalšia krutá rana osudu, smrť si nevzala len tri ženy

Tri kolegyne smerovali v utorok domov z práce. Ku blízkym sa však už nevrátili. Osudnou sa im stala zrážka s nákladným vlakom na železničnom priecestí v katastri obce Rožkovany.

Rušňovodič kolízii napriek snahe zabrániť nedokázal. Silný náraz auto, v ktorom ženy sedeli, totálne zdemoloval. Posádka nemala šancu na prežitie. Polícia už začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Príčina nešťastia je ale nateraz neznáma.

Závory chýbajú

Miestni sa domnievajú, že sa pod tragédiu mohlo podpísať to, že si vodička nevšimla červenú na semafore pre zapadajúce slnko. Potom nasledovala osudná chyba, ktorá sa už nedala zvrátiť. Na frekventovanom mieste navyše chýbajú závory. A to aj napriek tomu, že nejde o prvú smrteľnú nehodu. Obec o ne žiada niekoľko rokov, no bezvýsledne.

Ako sa ale vyjadril hovorca Železníc SR Michal Lukáč, priecestie je zabezpečené v súlade s platnou legislatívou a predpismi železníc. Informoval aj o tom, že v čase tragédie bolo priecestné zabezpečovacie zariadenie plne funkčné a vykazovalo správnu a bezpečnú činnosť.

„Priecestie bolo v čase incidentu plne funkčné čo sa týka stavu prejazdu, jeho označenia a rozhľadov. Každé hlásenie poruchových stavov je vždy archivované u výpravcu, o prípadnej poruche je taktiež vyrozumený rušňovodič vlaku. V súvislosti s danou nehodou nie je v archíve zaznamenaná žiadna porucha,“ upozornil Lukáč. Zároveň apeloval na vodičov, aby dodržiavali pravidlá bezpečnosti cestnej premávky a neriskovali svoje, ale aj cudzie životy.

Tragický utorok

Nečakaný odchod troch žien v utorok šokoval celú obec. Nebola to však jediná smutná správa. Smrť si okrem nich v rovnaký deň vzala aj ďalšieho miestneho - Jozefa. "Tragická udalosť a ďalšie úmrtie v tom istom čase nás tak zasiahli, že len ťažko hľadám slová na vyjadrenie smútku, bolesti a ľútosti, ktoré mnou zmietajú," vyjadrila sa starostka Beáta Kollárová.

Dodala, že to, čo sa stalo sa už zmeniť nedá. "Veľmi by som si ale želala, aby sme dokázali spojiť sily a urobiť všetko pre to, aby sme podobným tragédiám dokázali v budúcnosti zabrániť. Vyjadrujem hlbokú a úprimnú sústrasť všetkým pozostalým," uzavrela.