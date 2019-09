Vodičovi vbehol pod kolesá medveď: Mrazivé FOTO po tvrdom náraze, nepodceňte rady polície

VÍGĽAŠ – Vodičovi skrížil cestu medveď. Šelma mu podľa polície vbehla do cesty asi dva kilometre za zjazdom na obec Vígľaš. Policajti v tomto súvise priblížili, ako postupovať pri zrážke so zverou a ako zabrániť škode a znížiť riziko zrážky.

Diaľničná polícia bola k nešťastiu privolaná v nedeľu (22.9.) krátko pred desiatou večer. Vodičovi osobného auta na rýchlostnej ceste R2 v smere od Zvolena na Detvu, približne dva kilometre za zjazdom na obec Vígľaš, vbehol do cesty medveď. Šelma uhynula, no šofér mal obrovské šťastie v nešťastí – nezranil sa. Vznikla mu len škoda na vozidle.

Ako postupovať pri zrážke so zverou?

Vodič pri zrážke so zverou je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a túto udalosť oznámiť polícii, čo mu vyplýva zo zákona o cestnej premávke. Polícia pri uhynutí zveri vždy kontaktuje zástupcu príslušného poľovného revíru, ktorý má právo nakladať s uhynutou zverou. V prípade nenahlásenia dopranej nehody (škodovej udalosti) so zverou, vodič poruší ustanovenia povinnosti vodiča pri dopravnej nehode. „Zrážka zvieraťa spadá do kategórie nehôd nezavinených vodičom, preto vodičovi, ak privolá políciu, nehrozí žiadna sankcia,“ objasnili strážcovia zákona.

Ako zabrániť škode a znížiť riziko zrážky?

Základnou prevenciou je znížiť rýchlosť jazdy na miestach, na ktorých dopravné značenie upozorňuje na zvýšený výskyt zveri. „V miestach najčastejšieho výskytu zvýšte pozornosť najmä počas ranných a večerných hodín, keď je zver najaktívnejšia,“ radí vodičom polícia.

Pokiaľ ste videli cez cestu prejsť jedno zviera, je možné, že za ním vybehnú ďalšie, keďže srny, jelene alebo diviaky sú len zriedka mimo svojho stáda či skupiny. „Ak vám divá zver vbehne na cestu, dupnite na brzdu a snažte sa ju zahnať trúbením. Nikdy na ňu neblikajte, najmä diaľkovým svetlom, môže ju to oslepiť a zostane tak bez pohnutia stáť,“ opísala polícia.

Tá v tejto súvislosti vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti pri jazde najmä mimo obcí a v nočných hodinách, hlavne na miestach, kde je možné vo zvýšenej miere predpokladať pohyb zveri cez cestu alebo v jej okolí.