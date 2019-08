Zdenka (†37) hrala anjela, napokon sa ním aj stala: Dojemné slová blízkych a varovanie polície

RIMAVSKÁ SOBOTA - Správa o smrti 37-ročnej mamičky Zdenky šokovala okolie. Podozrivým z jej vraždy je jej o 15 rokov mladší partner Ján (†22). Aký mal dôvod na to, aby vzal do ruky nôž a zaútočil ním na ženu, ktorej pár hodín predtým verejne vyznával lásku, sa už od neho nik nedozvie. Tajomstvo si vzal do hrobu.

Mladý muž totiž z miesta činu ušiel. Pátrala po ňom polícia, napokon prišla v skorých ranných hodinách správa, že si sám privolal pomoc. Mal totiž bodné poranenie hrudníka. Polícia nateraz nepotvrdila, či si ho spôsobil sám. Po prevoze do nemocnice však pár hodín na to zomrel. "V obidvoch prípadoch bola nariadená súdna pitva. Prebiehajú procesné úkony, medzi nimi aj výsluchy svedkov a iné," uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Zdenka bola mamičkou chlapčeka. Zdroj: Facebook/Z.P., J.D.

Varovanie polície

Prípad je teda v súčasnosti v rukách polície. Tá občanov upozornila na to, že vražedná zbraň sa stále nenašla. Podľa policajnej hovorkyne je ale faktom, že Zdenka zomrela násilnou smrťou, kde s najväčšou pravdepodobnosťou páchateľ použil ako vražedný nástroj nôž.

"V prípade, že by niekto našiel nôž (pravdepodobne išlo o kuchynský nôž s dĺžkou čepele 20 až 25 cm, šírkou 1 až 5 cm), aby tento nález v žiadnom prípade nechytali, ale bezodkladne to nahlásili na polícii," znie varovanie od zástupcov zákona. Aj keď je miesto, kde by sa mal nôž nachádzať zatiaľ neznáme, do úvahy podľa polície pripadajú s najväčšou pravdepodobnosťou úseky ulíc Rožňavská, Družstevná, Tompova, Šrobárova a Francisciho.

Hrala anjela

Zdenka pracovala v detskom domove. Pôsobila však aj v divadelnom ochotníckom súbore Divosud, angažovala sa tiež v populárnom tábore umenia Letavy, ako lektorka v rámci bábkarskej dielne. Ako herečka sa predstavila aj na doskách divadla Havran. Kolegovia podľa vyjadrení na sociálnej sieti nemôžu uveriť tomu, že už nie je medzi nimi. Odišla totiž až príliš nečakane. "Nikdy na teba nezabudneme," znel odkaz na stránke divadla Havran. Paradoxne, Zdenka sa tu naposledy divákom predstavila ako anjel.

Hrala anjela, až sa ním stala - upozornil jeden z kolegov v divadle na smutnú skutočnosť. Zdroj: Reprofoto:Facebook/DH

Desivé okolnosti

Zdenka zomrela na chodbe bytového domu rukou násilníka. Podozrivým je spomínaný Ján, ktorého však jeho okolie neoznačovalo ako agresora. Čo sa v osudnú noc odohralo, nie je známe. Pár hodín pred desivou vraždou však mladík svojej partnerke adresoval na sociálnej sieti romantický odkaz. "Moja láska, moja kráska, moje všetko... Ľúbim ťa," napísal ešte 16. augusta k snímke, na ktorej je po boku usmiatej Zdenky. V noci zo 17. na 18. augusta ju mal dobodať.

Zdroj: Facebook/J.D.

Všetkému mala predchádzať hádka. Krvavá dráma na navyše udiala pred očami suseda, ktorý spočiatku počul hysterický krik. Keď však videl, ako mladík bodol Zdenku do chrbta, a nedokázal jej sám pomôcť, utekal k susede, kde okamžite privolali políciu. "Podrobnosti o jej zraneniach nie je vhodné z dôvodu citlivosti prípadu zverejňovať," znie vo vyjadrení polície. Ján mal podľa slov svedka pôsobiť veľmi pokojne. Nič nehovoril a vôbec nevyzeral, že je v amoku. Viac svetla do prípadu však vnesie až policajné vyšetrovanie.