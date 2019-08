Zdenku (†38) popravil jej mladší milenec Ján (†23): Posledné foto pred vraždou, mrazivé vyznanie

"Moja láska, moja kráska, moje všetko... Ľúbim ťa," napísal ešte 16. augusta Ján k snímke, na ktorej je po boku usmiatej Zdenky. Išlo o poslednú spoločnú fotografiu, ktorú verejne publikoval. V noci zo 17. na 18. augusta mal jeho partnerku dobodať. Šokujúci prípad sa odohral v Rimavskej Sobote.

Ako informovala polícia, telo nebohej našli v neskorých nočných hodinách na chodbe bytového domu na Rožňavskej ulici. "Na tele ženy boli zistené viaceré bodno-rezné poranenia. Bola nariadená súdna pitva," dodali zástupcovia zákona. Zároveň uviedli, že Ján je podozrivým. O dôvode otrasného skutku však vypovedať nikdy nebude.

S bodným poranením hrudníka ho totiž previezli do nemocnice. Sanitku si síce privolal sám, no zraneniam napokon v skorých ranných hodinách podľahol.

Desivá scéna pred očami suseda

Všetkému mala podľa slov suseda, ktorý býva o poschodie nižšie, predchádzať hádka. Pre televíziu JOJ sa vyjadril, že najprv začul ženský hysterický krik. Keď otvoril dvere, uvedomil si, že o pomoc kričí jeho suseda. Videl ju utekať dolu schodmi, za ňou podľa jeho výpovede bežal jej mladší priateľ. V ruke držal veľký kuchynský nôž. Svedok videl, ako ním Zdenku bodol do chrbta.

Zdenka bola mamičkou chlapčeka. Našťastie nebol v osudnej chvíli v byte. Zdroj: Facebook/Z.P., J.D.

Podľa jeho slov nebol mladík v amoku, bol veľmi pokojný. Mrazivé vraj bolo aj to, že nič nehovoril. Sused sa Jána snažil odsotiť, obával sa však aj o svoj život, videl, že útočník to myslí vážne. Utekal preto k susede, odkiaľ privolali záchranné zložky. Bolo však neskoro. Ján z miesta potom ušiel. Našli ho na chodníku neďaleko mestského kina, odkiaľ ho previezli do nemocnice.

Šok pre okolie

Mladík pôsobil v rimavskosobotskom klube TJ Mladosť Relax, venoval sa džudu. Na konte mal aj bronzovú medailu, ktorú získal na slovenskom šampionáte v banskobystrických Štiavničkách. Podľa komentárov na sociálnej okolie šokovalo, čo urobil. "To je vtip? Tomu neverím," znel jeden z komentárov. Zároveň na mladíkovom profile pribudli aj nenávistné reakcie. "Upeč sa v pekle," adresovali mu.

Zdenka pracovala v detskom domove. Cudzia jej však nebola ani umelecká sféra. Pôsobila aj v divadelnom ochotníckom súbore Divosud, angažovala sa tiež v populárnom tábore umenia Letavy. Pôsobila tu ako lektorka v rámci divadelnej dielne.

Čo presne sa v osudný deň stalo, je aj naďalej predmetom vyšetrovania. "Okolnosti celého prípadu sú predmetom vyšetrovacích úkonov. Vyšetrovateľka začala trestné stíhanie pre trestný čin vraždy," uzavrela polícia.