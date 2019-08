Bizarná nehoda pri Bánovciach: Jaroslav (28) strúhal frajeriny, pri jazde vypadol z auta

28-ročný Jaroslav vypadol počas jazdy, bol pod vplyvom alkoholu.

Zdroj: Getty Images, KR PZ Trenčín

UHROVEC - Hovorí sa, že alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán, no v niektorých prípadoch by bolo lepšie radšej nepiť vôbec. Možno si to povie aj Jaroslav (28), ktorý utrpel ľahké zranenia na Jankovom vŕšku pri Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou, keď vypadol počas jazdy z auta. Keď si prečítate, ako sa mu to podarilo, pochopíte, prečo by niektorým ľuďom abstinencia vôbec neuškodila.