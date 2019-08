Lukáš (19) dostal hodiny, spolujazdec Marek (†20) zahynul: Desivé FOTO a prekvapenie v aute

Pri nehode v Košickom kraji zasahovali tri posádky záchranárov. „Po príchode na miesto nehody sa v jednom aute nachádzali dvaja zakliesnení muži, ktorých vyslobodzovali hasiči,“ priblížila hovorkyňa. Podľa Tv JOJ to boli dvaja mladíci Lukáš (19) a Marek (20). Za volantom peugeotu sedel mladší z dvojice, ktorý podľa polície pravdepodobne nezvládol jazdu na mokrej ceste a dostal šmyk. Podľa svedkov, na ktorých sa televízia odvoláva, sa auto na ceste točilo - dostalo hodiny.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Následne narazili do protiidúceho vozidla značky Audi. Hovorkyňa spresnila smutnú skutočnosť. „Jeden z mužov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, záchranárom sa ho ani napriek veľkému úsiliu nepodarilo oživiť. Druhý muž bol s ťažkými zraneniami v kritickom stave transportovaný do rožňavskej nemocnice,“ povedala Načiniaková. O život prišiel spolujazdec Marek.

Zdroj: Falck

Dve osoby z druhého auta - matka a syn - boli s ľahkými zraneniami prevezení rovnako do nemocnice v Rožňave. Otec podľa televízie vyviazol bez zranení. „Požitie alkoholu u vodiča vozidla zn. Audi zistené nebolo. Celková škoda spôsobená na vozidlách bola vyčíslená na cca 7.000 eur,“ informovala košická polícia. Pri nehode zasahovali posádky RLP Rožňava, RZP Plešivec a RZP Štítnik.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Čo bolo presnou príčinou nehody, zisťujú rožňavskí policajti. U Lukáša však budú zisťovať, či bol pod vplyvom omamných látok. V jeho aute totiž našli drogy.

„Pri obhliadke miesta udalosti bola vo vozidle zn. Peugeot nájdená zelená sušina neznámeho pôvodu i striekačka s neznámou látkou. Zaistené veci budú podrobené expertíznemu skúmaniu. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti,“ dodali muži zákona.