ONLINE Nový dôkaz v kauze zmeniek! Kočnera má usvedčiť komunikácia s parťákom

14:29 Nasledujú otázky obhajoby, pýtať sa bude Marek Para.

14:26 Poslednú otázku od Šantu dostal Ágh o tom, čo robí teraz. "Som na dôchodku a pomáham dcére. Ale bez nároku na akýkoľvek honorár," odpovedal svedok.

14:21 Ág hovorí. že Kočner od neho požadoval, či nemá nejaké dokumenty, na ktorých sa nachádza podpis pána Ruska z roku 2000.

14:18 Prokurátor sa pýta na pojmy ako "slinoviny", či sa nachádzajú v sms správach medzi Ághom a Kočnerom. Ágh povedal, že on taký výraz nepoužíval, ale je možné, že sa niekde vyskytli.

14:15 "Bola doba kešu," povedal Ágh s tým, že každý dostal svoje peniaze a "bol to keš".

14:14 Hovorí, že k pohľadávke od Pohánku sa bližšie vyjadriť nevie, pretože to mal na starosti pán Kočner.

14:13 Po pauze pokračuje výsluch Štefana Ágha. Ten hovorí, že mal pocit, že Kočner bude zadržaný.

13:58 Nasleduje krátka prestávka.

13:57 Sudca sa pýta, odkiaľ sa Ágh dozvedel o tom, že sa má čítať nejaká komunikácia medzi ním a Kočnerom. "Z médií. Ešte som tu ani nebol, už to bolo v televízii," hovorí svedok.

13:43 Ágh hovorí, že nevie, kto zmenky vypĺňal, ale na 500-miliónoch v korunách sa mali zhodnúť po porade s Valkom.

13:38 Podľa Ágha má mať vedomosť o existencii zmeniek Kočner, Rusko, Čongrády, Volzová a možno pán Kováčik, ktorý mal robiť spojku medzi Ruskom a Kočnerom s Ághom. "Možno o tom vie Malchárek, ale to si nie som istý. Možno aj pani Rusková, pretože ona vedela dosť vecí o tom, čo sa deje v Markíze," hovorí svedok. Nevie, či boli informovaní Američania. Ágh hovorí, že mal o tom vedieť len úzky okruh ľudí. Malo to tak byť preto, že peniaze mal uhradiť Rusko.

13:37 Šanta sa pýta na to, kedy boli zmenky podpísané. Odpovedať presne nevie. Hovorí o tom, že vie o štyroch zmenkách, ktoré mu mal dať Ernest Valko. Malo to byť v roku 2000.

13:35 Po monológu Ágha sa prokurátor pýta na to, kto je jeho obhajcom v kauze zmenky, v ktorej je tiež obvinený. "Pán Para," hovorí svedok. O tom, či by bol obvinený aj v iných trestných veciach, nemá vedomosť.

13:28 Svedok začal rozprávať o zmenkách. Dve si mal zobrať on a dve mal dať Čongrádymu, aby ich ukázal Sylvii Volzovej.

13:27 Do Gamatexu zobrali ako konateľa Pavla vargu, ktorý vol členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, aby mali licenciu pod kontrolou.

13:25 Ágh hovorí, že oni boli 100% vlastníci. Markízu chceli predať, rokovali so Širokým aj s Rezešovcami. Z druhej strany ale bola požiadavka na licenciu.

13:20 Svedok opisuje ako s Kočnerom vstúpil do Markízy a ako Rusko nechcel uznať pohľadávku Syloša Pohanku a jeho spoločnosti. Odkúpili ju teda cez firmu Gamatex. "Rusko s nami nechcel rokovať, preto sme sa radili s Čongrádym ako to vymyslieť. Ten sa poznal s Valkom, trénovali nejaké karate. Po porade sme dospeli k tomu, že najlepšie by to bolo cez Volzovú," opisuje Ágh.

13:03 Ágh hovorí, že sa s Kočnerom stýka posledné roky sporadicky, dva-trikrát do roka a občas si vymenia nejaké informácie. Ruska pozná odvtedy, ako sa začala riešiť Markíza.

13:01 Výsluch začína prokurátor Ján Šanta, ktorý vyzval Ágha, aby sa vyjadril k svojmu vzťahu k Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi.

13:00 Ágh vraví, že dôvody na to, aby nevypovedal uňho sú, ale napriek tomu, vypovedať bude.

12:57 Senát po krátkej porade rozhodol, že návrhu nevyhovie a výsluch sa bude konať.

12:54 Obhajoba navrhuje zrušiť dnešný výsluch Štefana Ágha. Prokurátor a advokáti Markízy na to nevidia dôvod.

12:53 Súd rozhodol, že listinné dôkazy, čiže komunikáciu s Marianom Kočnerom a Štefanom Ághom, sa nebudú čítať počas hlavného pojednávania.

12:50 Po obednej prestávke pokračuje pojednávanie v kauze falšovania zmeniek na pláne je výsluch Štefana Ágha.

11:28 Senát sa o tom poradí. Nasleduje obedná prestávka do 12:50.

11:27 Šanta navrhuje, aby sa komunikácia, ktorú súdu predložil, čítala ešte pred vypočutím Štefana Ágha.

11:25 Výsluch svedkyne sa skončil.

11:18 Rusko chce doplniť fakty, ktoré podľa neho viedli o ohrozuniu licencie pre Markízu. Šanta namieta, že to nie je vyjadrenie k výpovedi svedkyne.

11:17 Otázku ešte kladie Michal Mandzák. Výsluch svedkyne sa končí. Vyjadruje sa ešte Pavol Rusko.

11:16 Slovo má teraz Daniel Lipšic, ktorý kladie svedkyni otázky. Pýta sa jej na Ernesta Valka, na to, či v čase keď bol členom rady, poskytoval právne rady ľuďom, ktorí stáli pred radou. "Neviem o tom a ani som o tom nepočula," odpovedala svedkyňa.

11:14 Svedkyňa hovorí, že náhla zmena majiteľa bez súhlasu rady by mohla byť dôvodom na odňatie licencie.

11:13 Otázky kladie svedkyni Pavol Rusko. Pýta sa jej, či bol podľa nej právny nárok na predĺženie licencie a či ej súčasťou aj majetková štruktúra spoločnosti.

11:03 Svedkyňa hovorí o vzťahu so Slošom Pohanko. Pýtala sa ho na to, či naozaj predal tú pohľadávku za korunu. "Ľahko sa vám predáva, keď máte pištoľ pri hlave," mal jej odpovedať Pohanko. Podľa nej pohľadávku predal Kočnerovi. Kto mal byť tým, kto mu držal pištoľ pri hlave, nevie.

10:58 Do roku 2001 vraj nebolo žiadne konanie o tom, že by mala byť Markíze odňatá licencia.

10:57 Prokurátor sa svedkyne pýta aj na Ernesta Valka, ktorého zavraždili v roku 2010. Valko bol tiež členom rady. "Neviem o tom, že by mali s Ruskom alebo Volzovou nejaký bližší vzťah," povedala svedkyňa.

10:52 O volzovej povedala, že to ola "milá a usmievavá pani". Volzová sa jej vraj sťažovala, že ju Rusko k ničomu nepustí. "Aj si ponariekala," povedala Hausknotzová.

10:51 Svedkyňa hovorí, že o zmenkách sa dozvedela až teraz z médií. Pri udeľovaní licencie boli vraj aj politické telefonáty.

10:50 Proces pokračuje výsluchom ďalšej svedkyne Anny Hausknotzovej, bývalej členky Rady pre vysielanie a retransmisiu. Hovorí o licencii pre Markízu.

10:45 Šanta počas prestávky povedal, že k čítaniu by mohlo prísť poobede, kedy je na pláne výsluch Štefana Ágha. "Budem tlačiť na to, aby sa komunikácia prečítala," povedal Šanta.

10:41 Po prestávke pokračuje pojednávanie. Nateraz sa komunikácia čítať nebude. Obhajoba namietala, aby sa nedostala do médií. "Médiá to sledujú," opooval Šanta.

10:12 Nasleduje krátka prestávka.

10:04 Obhajoba namieta zverejnenie komunikácie. "Je zaujímavá," poznamenal Šanta. Predseda senátu ho napomenul, aby nekomentoval.

"Nebude to ľahké čítanie," povedal predseda senátu.

10:03 Ján Šanta predkladá ďalší listinný dôkaz. Má ísť o komunikáciu Štefana Ágha a Mariana Kočnera. Má ísť o sms komunikáciu v inej trestnej veci a navrhuje jej čítanie.

10:02 Výsluch svedkyne sa blíži ku koncu, po výpovedi sa vyjadruje Rusko, ktorý opakuje, že nemal vedomosť o tom, že zmenky patria do účtovníctva.

09:54 Na rade je obhajoba a sudca, Miklošovičová odpovedá na otázky o vzťahu Pavla Ruska a Sylvie Volzovej. "Ja som to nevnímala nijako," povedala svedkyňa.

09:53 Otázky kladie Daniel Lipšic. Opäť sa jej pýta na to, kedy sa stretla s Marianom Kočnerom a Štefanom Ághom. "Určite to bolo pred tou vzburou v Markíze," povedala.

09:50 Rusko sa ďalej pýta, či jej Volzová dávala podklady k účtovníctvu v rokoch 1998,1999 a 2000. "Asi dávala, keď som tam pracovala," odpovedala svedkyňa.

09:49 Ruskove otáky namieta Daniel Lipšic. "Toto nie je skúška z trestného práva," povedal. Rusko sa totiž kládol otázky, na ktoré nevedela svedkyňa odpovedať.

09:46 Otázky kladie Pavol Rusko. Pýta sa, či svedkyňa vedela o čo išlo v kauze Gamatex. "Nie, nevedela," odpovedá.

09:45 Mandzák namieta, že svedkyňa nevypovedá tak, ako pred vyšetrovateľom.

09:42 Michal Mandzák číta výpoveď svedkyne, keď ju vypočúval vyšetrovateľ. "Účtovníctvo som viedla poďla pokynov pani Volzovej," prečíta Mandzák. Miklošovičová požiada o priestor na vysvetlenie. "Myslela som to tak, že pani Volzová mi dala podklady a ja som ich zaúčtovala. Samozrejme, všteko podľa zákona," dodala svedkyňa.

09:32 Svedkyňa opakuje, že zmenky nikdy neúčtovala a nikdy s nimi neprišla do kontaktu.

09:20 Otázky teraz kladie Marek Para a mIchal Mandzák. Svedkyňa vypovedá, že účtovníctvo viedla tak, ako sa v tej dobe malo, podľa zákona. "Podklady mi dávala pani Volzová a tie som zaevidovala," hovorí. O súdnych sporoch veľa nevie.

"Viem, že tam bol spor s Gamatexom, keď vtedy prišli do kancelárie pán Kočner a pán Ágh. Mňa to však z pohľadu účtovníčky nezaujímalo," vypovedala.

09:17 Miklošovičová o zmenkách, podľa jej slov, nevedela a nikdy s nimi do kontaktu neprišla.

09:15 Bývalá účtovníčka tvrdí, že s Ruskom prichádzala do kontaktu sporadicky. "S pánom Kočnerom som sa videla iba raz, keď prišiel aj s pani Volzovou a Štefanom Ághom," povedala svedkyňa.

09:05 Otázky jej kladie prokurátor Ján Šanta. Miklošovičová má povedať, čo presne robila v Markíze.

09:00 Začína sa tretí deń pojednávania. Na pláne je vypočúvanie svedkov. Ako prvá sa pred súd postavila Anna Miklošovičová, bývalá účtovníčka Markízy.

08:55 Prichádza aj Pavol Rusko, ktorý sa novinárov pýta, či niekto videl piatu zmenku. Odmieta, že by niečo také podpísal.

08:50 Novinári čakajú pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku. Na miesto prichádza Daniel Lipšic, Tomáš Kamenec a advokáti Mariana Kočnera a Pavla Ruska, Mandzák, Para a Pohovej.

