Rezort práce pripravuje riešenie dôchodkového veku žien: Problémom sú roky 1958 až 1960

BRATISLAVA - Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý konkretizuje podmienky ústavného zastropovania dôchodkového veku, sa bude v parlamente ešte meniť. V tlačovej správe to avizuje ministerstvo práce a sociálnych veci. Legislatívny návrh parlament v júni posunul do druhého čítania.

"V druhom čítaní majú poslanci ambíciu vyriešiť aj veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960 a zohľadňovanie výchovy detí pri dotknutých ročníkoch," uviedol rezort. Tieto vzniknuté anomálie sú podľa ministerstva v súlade s platnou legislatívou, avšak dotknuté poistenky ich vnímajú ako nespravodlivosť. "Preto po dôkladnej analýze dôchodkovej sekcie MPSVR SR pripravia poslanci v úzkej spolupráci s ministerstvom pozmeňujúci návrh, ktorý má ambíciu tieto anomálie odstrániť," uvádza sa v tlačovej správe.

Poslanecký návrh bude podľa ministerstva riešiť dva problémy spojené s dôchodkovým vekom. Prvým sú veľké skoky pri odchode do dôchodku medzi jednotlivými ročníkmi žien, na ktoré sa od roku 2004 vzťahovalo postupné vyrovnávanie dôchodkového veku. "Tým druhým je, že u niektorých ročníkov sa plne nezohľadňuje výchova detí. Návrhom sa dané anomálie u dotknutých ročníkov žien 1958, 1959 a 1960, ktoré vychovali dve deti, odstránia. Vyrieši sa tak nerovnosť, ktorá vyplýva z doteraz platných právnych predpisov," tvrdí ministerstvo. Pozmeňovací návrh predložia poslanci na Výbor NR SR pre sociálne veci a parlament bude o ňom rokovať na septembrovej schôdzi.

Osobná starostlivosť o dieťa najmenej 10 rokov do jeho plnoletosti, či najmenej päť rokov do plnoletosti, ak sa žena začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa, majú byť podmienkami výchovy dieťaťa, za ktorých žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Ak žena vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do penzie najneskôr v 63,5 roku, pri dvoch vychovaných deťoch v 63 rokoch a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka.

Ostatné ženy a muži pôjdu do dôchodku najneskôr v 64 rokoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom postení, ktorý parlament koncom júna posunul do druhého čítania. Novela zákona nadväzuje na schválenie ústavného zákona, ktorým parlament zaviedol strop na penzijný vek.

Ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov, podmienka výchovy dieťaťa s nárokom na zníženie dôchodkového veku bude splnená, ak sa matka starala o dieťa od jeho narodenia do úmrtia. Výnimkou budú prípady, ak žena podľa právoplatného rozhodnutia súdu spôsobila smrť dieťaťa úmyselným trestným činom. Podmienku výchovy dieťaťa však matka splní aj vtedy, ak sa osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

To isté obdobie výchovy tohto istého dieťaťa bude možné zohľadniť len jednému poistencovi. "Ak dieťa vychovali napríklad manželia v tom istom období spolu, jeho výchova sa v súlade s ústavou zohľadní prednostne žene," uviedli koaliční poslanci. Ak žene výchovu dieťaťa nebude možné zohľadniť, napríklad zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, výchova dieťaťa sa pri stanovení penzijného veku zohľadní mužovi. Pôjde pritom o osobitné životné situácie, ako napríklad výchova detí otcom po smrti matky.

Národná rada SR koncom marca tohto roka schválila ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.