ONLINE Druhý deň procesu v kauze zmenky začal drámou! Hádka Lipšica s Ruskovým advokátom

11:20 Po prečítaní trestného oznámenia spoločnosti Markíza Slovakia, Šanta navrhuje čítanie listín spoločnosti Inkasný Servis a.s.. Konkrétne ide o daňové doklady.

11:10 Prokurátor pokračuje s čítaním príloh trestného oznámenia Markízy.

10:58 Vyjadruje sa Rusko. "Stokrát opaková lož sa stáva pravdou," reagoval Rusko. "Čo bolo verejne známe, bola exekúcia. Markíza nemala nič a v účtovníctve to nikde nefigurovalo. To však nie je dôkaz, že by to neexistovalo," povedal Rusko. Týka sa to, podľa neho, nielen zmeniek, ale aj predaja podniku, dražby podniku, atď.

10:57 Šanta čítal ďalšie dôkazy zo spisu, medzi nimi aj žalobu televízie Markíza.

10:42 Prvým svedkom mala byť Zuzana Ťapáková, tá si však neprevzala predvolanie a na súd neprišla. Vypovedať by mal aj Václav Mika.

10:39 Po prestávke pokračuje pojednávanie. Rusko si medzitým vonku vybavil telefonát, zrejme so svojou patnerkou.

10:25 Nasleduje krátka prestávka, po ktorej bude pojednávanie pokračovať.

10:21 "Včera som jasne povedal, že zmenky v účtovníctve neboli, lebo som ich tam nedával," reagoval Rusko.

10:01 Šanta pokračuje v čítaní listín. Z nich vyplýva, že zmenky nikdy v účtovnictve Markízy nefigurovali.

09:57 Podľa Ruska tam nikde nefigurovala exekúcia. Mandzák tvrdí, že ešte nevidel spoločnosť, ktorá by nemala záväzky.

09:55 K zmluve, v ktorej sa píše, že Markíza nemala žiadne záväzky, sa vyjadruje aj Pavol Rusko.

09:53 Sudca, Pavol Rusko a advokáti sa opäť dohadujú. Obhajobe prekážalo, že prokurátor prečíta len časť zmlúv.

09:38 Ján Šanta navrhuje, aby sa začalo čítaním listinných dôkazov. Medzi nimi sú aj listiny, ktoré sa týkajú úmrtia Ernesta Valka, Petra Čongrádyho a Petra Juráša.

09:27 Marek Para a Daniel Lipšic mali na začiatku pojednávania roztržku. Parovi, ktorý zastupuje Pavla Ruska, prekážalo, že sa protistrana usmieva, keď on hovorí. Konflikt zastavil až sudca s tým, že každý môže prejavovať emócie, pokiaľ to nebude narúšať priebeh pojednávania.

09:25 Zástupcovia Markízy doplnili kópiu zmluvy z roku 2000. Rusko vtedy predával televíziu. ZZo zmluvy má vyplývať, že Rusko Američanom o zmenkách nepovedal.

09:10 Kočner je presvedčený, že miestnosť v Leopoldove, v ktorej sa stretáva so svojimi advokátmi, je odpočúvaná. Advokát Michal Mandzák preto žiada, aby sa pojednávanie presunulo do Bratislavy.

9:00 Začína sa pojednávanie. Vypovedať chce aj Marian Kočner, preto má senát rozhodovať aj o tom, či sa pojednávanie nepresunie do Justičného paláca v Bratislave. Dnes sú na pláne výpovede svedkov.

08:56 Na pojednávanie sa dostavil aj Pavol Rusko.

08:55 Krátko pred začiatkom prichádza aj právny zástupca televízie Markíza Tomáš Kamenec a aj Daniel Lipšic.

8:50 Aj dnes sa pojednávanie začína o 9:00. Na súd prichádzajú advokáti Mariana Kočnera a Pavla Ruska.

Rusko vypovedal niekoľko hodín

Na prvom pojednávaní vypovedal Pavol Rusko niekoľko hodín. Ján Šanta sa ho pýtal aj na to, čo hovorí o prezývkach ako Slintoš, slintavý a podobne. Rusko to pokladal za urážku. Televízia Markíza požaduje zaplatenie škody za súdne poplatky v hodnote viac ako dva milióny eur.

Prokurátor Ján Šanta na pondelňajšom pojednávaní predložil doposiaľ neznámy dôkaz v podobe piatej kópie zmenky. Tú advokáti Ruska a Kočnera odmietajú a samotný Rusko si jej podpísanie nepamätá. Dnes je naplánované vypočuvanie svedkov.