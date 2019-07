Matej (24) si vo väzení posedí niekoľko rokov: Doma skladoval metamfetamín

„Matej si zadovažoval a následne u seba v Poprade prechovával dve prázdne zatavené striekačky, plastové vajíčko a obal s rastlinnou sušinou nezisteného zloženia a tiež plastový obal s obsahom viac ako desiatich gramov kryštalickej látky metamfetamín,“ uviedla Ligdayová. Dodala, že zaistené veci zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

Zdroj: KRPZ Prešov

Zo zaisteného množstva by bolo možné podľa polície pripraviť viac ako 50 bežných jednorazových dávok drogy. „Matej bol umiestnený do cely policajného zaistenia a po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ podá návrh na jeho vzatie do väzby,“ uzavrela hovorkyňa.