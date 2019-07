Záblesk a potom šok: VIDEO Zábava na pláži nemala ďaleko od tragédie, chlapček (10) v kritickom stave

Dieťa bolo vo vode so svojim otcom. V tom istom čase si išlo do mora zaplávať viacero ľudí, nikomu ale ani vo sne nenapadlo, čo sa udeje o pár minút. Na bezpečnosť na pláži nik nedohliadal. V okamihu, keď sa odohrala desivá scéna, sa plavčíci ešte len chystali do práce."S kolegom sme išli všetko pripraviť, keď sme zrazu začuli hromy. Boli naozaj hlučné, mali sme strach. Potom sme počuli rodičov chlapca, ako kričia," opísal plavčík Johan Sainton pre bfmtv.com.

Búrka mala byť podľa svedkov nečakaná, intenzívna a veľmi krátka. Niektorí si všimli len jeden záblesk. Aj to však stačilo na to, aby chlapec skončil v kritickom stave v nemocnici v Nice. Podľa plavčíka, ktorý mu poskytoval prvú pomoc, bol na chlapca hrozivý pohľad. Tiekli mu sliny, podľa jeho slov nikdy nič podobné nevidel. "Som zvyknutý na popŕhlenie od medúzy alebo pichnutie od ježka. Ale nie na zásah bleskom," vysvetlil. Dieťa museli napokon oživovať za pomoci defibrilátora.

Prípadom sa momentálne zaiberá polícia. Šokovaným rodičom poskytol pomoc psychológ. O udalosti informovali viaceré francúzske médiá, medzi nimi aj CNews.