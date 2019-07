VIDEO Pod kolesami rýchlika zahynuli Darina (†30) a Alžbeta (†46): Hrôzostrašný pohľad na vrak auta

Sviatočný piatok nebol pre každého radostným dňom. Dve rodiny sa dozvedeli o tom, že prah domu už nikdy neprekročia ich blízke. Poslednýkrát vydýchli pri vážnej nehode, po ktorej sa vozidlo, v ktorom sa viezli, doslova zmenilo na vrak. Pohľad naň bol skutočne hrôzostrašný.

Na sociálnej sieti sa objavili komentáre, v ktorých verejnosť upozorňovala na to, že svetelná signalizácia na mieste nešťastia nefunguje tak, ako by mala. "Prednedávnom som tade išla, párkrát zablikala, potom zhasla a takto sa to opakovalo a ani zvukové varovanie nešlo," opísala jedna z komentujúcich. Iní zas oponovali s tým, že pricestie je prehľadné a šoférka jednoducho doplatila na nepozornosť.

"Vodička osobného auta Renault Megane pravdepodobne nerešpektovala svetelnú signalizáciu a vošla priamo pod rýchlik smerujúci z Košíc do Bratislavy," reagovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Čo sa podpísalo pod stratu dvoch ľudských životov, však preukáže a potvrdí až policajné vyšetrovanie.

Svedkovia sa zhodli, že posádka auta nemala šancu na prežitie. Silný náraz vozidlo odhodil niekoľko metrov od koľajníc. Zranenia boli devastačné, čo potvrdil aj hovorca záchranárov Jozef Minár.

"Zvýšené dopravno-bezpečnostné opatrenia trvajú a aj napriek našim výzvam, neváhajú niektorí vodiči sadnúť za volant opití, iní zase nevedia spustiť nohu z plynu a najvyššiu povolenú rýchlosť prekročia hneď niekoľkonásobne, alebo sa počas jazdy nevenujú riadeniu a nesledujú, čo sa deje okolo," dodala policajná hovorkyňa s tým, že ľudia by si mali vážiť svoj život. Nikto totiž nie je nesmrteľný.