Tak tomu sa povie matka roka! FOTO So synčekom v aute nabúrala do valca, v podprsenke mala skrývať drogy

BRATISLAVA - Diaľnica v smere do Bratislavy bola 14. júla uzavretá. Dôvodom bola vážna dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala dvoch zranených - matku so synčekom. Po tom, ako auto narazilo do pracovného stroja, museli hasiči na ich vyslobodzovanie použiť hydraulické zariadenie. Napokon sa ukázalo, že svoju úlohu zrejme mohli zohrať drogy.