Otec doprial dcérke (†4) spánok: Odstavil auto pred prácou a po dvoch hodinách... tragický výjav!

Veľký smútok zavládol v chorvátskom Rovinjskom Sele a Sutivanaci. Zomrela len štvorročná dievčinka, ktorá bola podľa portálu slobodnadalmacija.hr minulý štvrtok dve hodiny zatvorená v rozpálenom aute. Dievčatko bojovalo o život niekoľko dní, ale nanešťastie neúspešne. V pondelok (8. 7.) popoludní na následky horúčky a dehydratácie zomrelo v nemocnici Kantrida v Rijeke.

Dievčatko nechal jej otec (33) spať na parkovisku pred kaderníckym salónom v Rovinjskom Sele. Majiteľ salóna s jednou zamestnankyňou jazdil do práce každé ráno tridsať kilometrov z mestečka Sutinavac, kde žil so svojou tehotnou manželkou a ďalším dieťaťom. Kadernícky salón bol však v utorok zatvorený a bude až do odvolania – podľa cedule na dverách. Priatelia a susedia sú šokovaní, otrasení, smutní. Tým viac, že tragédia sa stala presne pred vchodom do kaderníctva.

„Bol po operácii kolena a v ten deň už mal prísť do práce. Uviazli v zápche, dievča v aute zaspalo, tak vošiel do salóna a pustil sa do práce. Auto zaparkoval tesne pri vchode, aby hneď vedel, že sa dcérka prebudila. Keďže na ulici prebiehali stavebné práce, zavrel aj okná auta, aby sa dnu neprášilo. Myslel si, že malá spí. Robotníci, ktorí tam pracovali na stavenisku, si však všimli, že s dievčatkom niečo nie je v poriadku a zavolali pomoc. Zvyšok už viete,“ povedal kaderníkov kamarát a člen miestneho zastupiteľstva Emil Radovan.

Otec zavolal záchranku a dievča bolo klimatizovanou sanitkou transportované do Všeobecnej nemocnice v Pule. Jej stav lekári stabilizovali a potom ju záchranka odviezla do nemocnice v Kantride, kde tri dni ležala v kritickom stave. Postupne jej začali zlyhávať orgány. Zomrela v pondelok popoludní okolo 15. hodiny.

Napriek žiaľu z tragédie sa rodičia dievčatka rozhodli darovať jeho orgány. Známy a skúsený lekár v Splite ocenil, že v takej situácii mysleli aj na iné deti. „Máme v Splite mladíka po zranení pri tréningu...“

Ilustračné foto

„Otca a rodinu tu všetci poznáme a nemôžeme naňho povedať jedno nepekné slovo. Bol to vzorný otec a svojim deťom by všetko obetoval. Súdiť ho je zbytočné, pretože on to má najťažšie a musí vydržať. Je to veľká tragédia, my všetci sme otrasení. Bol to veselý človek, polovica obyvateľov sa preto uňho dávala strihať,“ uviedol poslanec.

Aj prenajímateľ a najbližší sused je otrasený, hovorí, že s ním nikdy neboli žiadne problémy a že mu bol ako druhý syn, obzvlášť preto, že bol dobrým priateľom jeho syna. „Čo na to môžem povedať? Strašná tragédia. Nepoznám detaily, ale ľudia všeličo nahovoria. Viem, že polovica toho nie je pravda, pretože bol dobrý a svedomitý. Viem, že bol pri narodení tej malej dievčinky a že jej podviazal pupočnú šnúru. Majú ďalšie dieťa a jedno na ceste, teraz to pre nich bude veľmi ťažké. Jeho rodičia bývajú v tu Rovinjskom Sele, ale neboli doma niekoľko dní. Pravdepodobne čakali v nemocnici a teraz sú u nich doma,“ povedal najbližší sused.

Trest pre otca

Rodina, priatelia a príbuzní sa zhromaždili v rodinnom dome v jednej z istrijských dedín, ale nechceli, aby sa tam objavili médiá. Ich najbližší priatelia vyšli na ulicu a vysvetlili novinárom, že všetci sú v šoku a chcú byť sami, najmä otec a matka, a požiadali novinárov, aby nechodili k nim domov.

„Nemuselo sa to stať, a to je na tom hrozné. Malá už niekoľko dní nebola v materskej škole, pretože chorľavela a chceli s ňou ísť k moru. On nevie, ako sa to mohlo stať,“ hovoria otcovi priatelia v dome smútiacej rodiny. Otec bude za svoju nedbanlivosť potrestaný.

Istrijská polícia už v nedeľu ukončila vyšetrovanie a zistila, že bol spáchaný trestný čin porušovania práv dieťaťa. Doteraz sa však nevie, kedy dieťa pochovajú, pretože najprv musí prebehnúť pitva.

Pretože dieťa zomrelo, prípad bude postúpený krajskému štátnemu prokurátorovi na ďalšie konanie, vyjadrila sa istrijská polícia. Vedenie obce Sutivanac odmietla poskytnúť informácie médiám.

Ilustračné foto Zdroj: Youtube/WSPA 7News

Bývalý štátny zástupca z Puly, Davor Štorga, ktorý sa 30 rokov zaoberá aj trestným právom, povedal, že podľa trestného práva je najvyšší trest za porušenie práv dieťaťa od 3 do 15 rokov väzenia. Predtým však súd musí vyhodnotiť všetky informácie o smrti dievčatka. „V tomto konkrétnom prípade je zrejmé, že ide o zlyhanie rodiča alebo opatrovníka alebo osoby, ktorou bola dospelá osoba zodpovedná za ochranu záujmov tohto dieťaťa. Táto osoba musí objasniť, prečo k takémuto opomenutiu došlo,“ povedal Štorga.

Dodal, že rodič, opatrovník alebo iná osoba, ktorá bola v tomto okamihu zodpovedná za dieťa, by nebola zodpovedná za utrpenie a smrť, ak by k nim došlo z vyššej moci. Hlavnou témou je, či smrť bola spôsobená dehydratáciou alebo či existoval iný dôvod. Je dôležité, aby lekári zo súdnej medicíny diagnostikovali príčinu smrti. To musí vykonať súdny lekár a v praxi si to vyžaduje 15 až 20 dní. Potom bude advokát vedieť, či začať vyšetrovanie, alebo nie. Podľa chorvátskej ministerky demografie, rodiny, mládeže a sociálnej politiky Nade Murganić experti teraz zhodnotia, či sa rodičia môžu starať o svoje ďalšie dve deti. Musí sa stanoviť, či existovala možnosť zanedbania starostlivosti o dieťa.

Z krajskej nemocnice KBC Rijeka potvrdili, že 4-ročné dievča z Rovinje zomrelo v pondelok o 15.00. Podľa profesorky Sandry Dessardovej, vedúcej detskej kliniky KBC Rijeka bolo dieťa liečené na úpal a následný tepelný šok, ktorý viedol k zlyhaniu orgánov. Dievčatko bolo až do posledných chvíľ na jednotke intenzívnej starostlivosti vo veľmi ťažkom stave. Do Rijeky bola dopravená v komatóznom stave, po febrilných a epileptických záchvatoch, napriek všetkým snahám lekárov sa už neprebrala. Ako uviedlo vedenie KBC Rijeka, všetky údaje o liečbe boli odovzdané polícii.