Chlapček (†2) záhadne zmizol z bytu: Sused otvoril dvere na aute a... strašidelný koniec pátrania!

DENTON - S hrozivým výsledkom sa skončilo pátranie po dvojročnom chlapčekovi, ktorý záhadne zmizol z rodičovského bytu. Jeho matka ho uložila minulý utorok poobede do postieľky, aby sa vyspal, no keď po neho prišla, už v nej nebol. Polícia, príbuzní aj dobrovoľníci ho márne hľadali niekoľko hodín, až kým sused na druhý deň ráno nenasadol do svojho auta, aby sa odviezol do práce. Tam našiel nehybné telíčko. Teploty v osudný deň dosahovali v Dentone až 34 stupňov. Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Polícia sa však nedomnieva, že by chlapček zomrel v dôsledku násilného trestného činu.