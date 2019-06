FOTO Tragická nehoda pri Rožňave: Bojovník Adrián (†28) urobil počas jazdy na motorke osudnú chybu

ROŽŇAVA - Motorky boli jeho vášňou. Napokon sa mu však jazda na rýchlom stroji stala osudnou. Život len 28-ročného Adriána vyhasol po zrážke s osobným autom v pondelok popoludní. Jeho nečakaný odchod šokoval okolie, ktoré tragickej správe nechce uveriť. Za všetko hovoria desiatky odkazov, ktoré mu posielajú do neba aj prostredníctvom sociálnej siete.

Polícia na svojej facebookovej stránke uviedla, že podľa doterajších zistení v pondelok krátko pred 15.30 hod. mal Adrián so svojim motocyklom predchádzať vozidlá na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou. Náhle mal vojsť do jazdnej dráhy vodičovi (43) smerujúcemu od mesta Rožňava na obec Betliar, ktorý na križovatke ulíc odbočoval vľavo smerom na Betliarsku Mašu. Pod nehodu sa teda pravdepodobne podpísalo práve riskantné predbiehanie. Presnú príčinu však preukáže až policajné vyšetrovanie.

Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj

"Po zrážke utrpel motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedli zástupcovia zákona v príspevku. Zároveň upozornili, že motorkári by nemali zabúdať na ochranný odev, prilbu či iné ochranné prvky. Či ich však mal na sebe Adrián, polícia neupresnila. Vodič vozidla Ford Galaxy, ktorý zranenia pri dopravnej nehode neutrpel, bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

"To, či nebohý motocyklista pred jazdou požil alkohol, prípadne iné návykové látky, bude zisťované pri pitve. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestná doprava," uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Dodala, že vyšetrovateľ odboru kriminálna polícia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave zároveň v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Bezpečnosť na prvom mieste

Za posledných 10 rokov pribudlo podľa polície na slovenských cestách vyše 133-tisíc motocyklov. "Zvuk motoriek je krásny, silný, ale i vzbudzujúci rešpekt a pozornosť. Vy, majitelia nablýskaných krásavíc, vzbudzujete pozornosť a vždy prilákate zraky okoloidúcich. Buďte však príkladom toho, že aj jazda na motorke môže byť bezpečná, radostná, a najmä so šťastným koncom. Pri zrážke nie ste chránení ako vodiči áut," vyzdvihla polícia s tým, že šťastie vrátiť sa domov už nemal aj práve spomínaný Adrián.

Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj

Titul obháji už len v nebi

Smrť Adriána je pre jeho okolie obrovskou ranou. Odišiel totiž príliš nečakane. Ešte pred osudnou jazdou na sociálnej sieti zverejnil snímku časti jeho motorky. Pri fotografií neskôr pribúdali už len smutné vyznania jeho blízkych.

Zdroj: Facebook/A.Š.

Na Adriána všetci spomínajú len v dobrom. Označujú ho ako výborného kamaráta a chlapa.

Zdroj: Facebook/M.N. - A.Š.

"Kamarát odpočívaj v pokoji. Dávaj na nás pozor tam z hora. Nikdy nezabudnem na silného a stále dobre naladeného Aďa," napísal na sociálnej sieti jeden z jeho blízkych a pridal snímku z miesta nešťastia. Pri ceste, kde vyhasol život vášnivého motorkára, totiž pribúdajú od pondelkového večera sviečky, ktoré zapaľujú smútiaci na jeho pamiatku.

Zdroj: Facebook/A.Š.

Adrián sa však nevenoval len motorkám, ale aj športu. "S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás dnes nečakane navždy opustil veľký bojovník a šampión Adrián Š. z H2Security. Svoj titul už obháji tam hore... Česť jeho pamiatke!" napísala na svojej facebookovej stránke KSL - KASprof Security Liga, medzinárodná amatérska liga MMA.

Zdroj: Facebook/KSL - KASprof Security Liga

Posledná rozlúčka sa bude konať 20. júna v Kobeliarove. "Chcem vás poprosiť, kto má motorku, nech príde sa rozlúčiť na nej, Aďko by si to tak prial," odkázal jeho kamarát.