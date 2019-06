Divokú jazdu motorkárskej skupiny zo zahraničia poznačila tragédia: FOTO Havária na Slovensku

Tragická dopravná nehoda motocyklistu.

Zdroj: FB/Polícia SR/Banskobystrický kraj

RIMAVSKÉ BREZOVO – Rýchla jazda stála 38-ročného motorkára to najcennejšie – život. Podľa polície neprispôsobil rýchlosť jazdy motocykla svojim schopnostiam, dostal šmyk a prešiel do protismeru, kde narazil do oplotenia pri rodinnom dome. Ako tvrdí hovorkyňa záchranárov, motorkár bol občanom Škótska a bol súčasťou početnej skupiny motocyklistov prechádzajúcich danou obcou.