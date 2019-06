Žena zamkla psa v rozhorúčenom aute a išla nakupovať v Petržalke: Po upozornení bola ešte útočná

BRATISLAVA - Zatiaľ čo si ona pokojne nakupovala, jej pes trčal v rozhorúčenom aute. Zviera zatvorené vo vozidle značky Opel odfotila náhodná okoloidúca. Jej snímky aj so svedectvom boli zverejnené na sociálnej sieti polície. Tá upozornila, že aj toto leto bude rozdávať letáčiky s nápisom "Nezabudni na mňa v aute!". Ide o reakciu na prípady zabudnutých detí v uzamknutom rozhorúčenom aute, ktoré v minulosti, žiaľ, skončili tragicky.

Incident so psom, na ktorý políciu upozornila Simona, sa odohral v utorok na parkovisku v blízkosti potravinového reťazca na Mamateyovej ulici v bratislavskej Petržalke. V onen deň bolo mimoriadne teplo. „Viem, že je to len zviera, ale prečo má trpieť za ľudskú hlúposť?“ pýta sa žena. Polícia na záver dodala, že s autorkou fotografií je v spojení a daným prípadom sa zaoberá.

Zdroj: FB/Polícia SR

Vodička, ako tvrdí Simona, nechala svojho štvornohého miláčika zatvoreného v aute, pričom mu nenechala ani pootvorené okno. „Po upozornení, že čo to urobila, že nechá zavreté živé stvorenie v 33-stupňovej horúčave, sa na mňa osopila, že nech sa nestarám, že ona si potrebuje nakúpiť a že jej je tiež teplo v aute,“ opísala zážitok nahnevaná Slovenka.

Nezabudni na mňa v aute!

Polícia bude vodičom po celom Slovensku počas leta rozdávať propagačné letáky a po novom aj vône do auta s týmto výstižným mottom. Cieľom letákov je pripomínať rodičom, aby v ojedinelých stresových situáciách nezabudli na to, že so sebou vezú dieťa a nenechali ho bez opatery zavreté v aute. Môže ísť závažný trestný čin.

„Je maximálne nezodpovedné, aby rodičia nechávali svoje deti v aute,“ povedal Tomáš Vrábel z oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd PZ SR na stredajšej tlačovej konferencii. „Prípadov, keď rodič zabudne dieťa v aute súhrou neuveriteľných okolností je vo svete veľa. Ak to je však náročky, netreba to ďalej komentovať,“ uviedla polícia.

V uzavretom aute je teplota niekoľkonásobne vyššia

Organizmus sa dokáže bežne vyrovnávať s teplom, čím udržiava normálnu telesnú teplotu okolo 36 stupňov Celzia, optimálna vonkajšia teplota je 28 stupňov Celzia. U malých detí a starých ľudí začínajú systémy zlyhávať, keď sa vonkajšia teplota blíži k 35 stupňom Celzia, pričom v uzavretom aute môže byť teplota niekoľkonásobne vyššia.

Prehriatie sa prejavuje slabosťou, únavou, bolesťou hlavy alebo zvracaním, u malých detí spavosťou. „Dieťa treba čo najrýchlejšie dostať do chladnejšieho prostredia, pokiaľ môžeme, tak ho skúsime chladiť tekutinami. Môžeme prikladať ľad do oblasti pod pazuchami, triesla alebo na zátylok,“ znie rada Gustáva Ušiaka z odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SR.