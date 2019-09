Lucku (7) dohrýzla doga: FOTO Súd zmietol jej sťažnosť! Nenechám to tak, budem bojovať, tvrdí matka

Nešťastie sa stalo v zime 2017. V tom čase 7-ročnú Luciu pohrýzla do tváre tibetská doga bez dozoru. Ústavný súd (ÚS) ČR však vo štvrtok (12.9.) zmietol sťažnosť Luciinej rodiny na závery nižších inštancií. Podľa Okresného súdu v Trutnove totiž nešlo o trestný čin majiteľov psa, nanajvýš o priestupok.

„Nechápem to. Ako mi niekto môže zmrzačiť dieťa a nečaká ho za to nijaký postih, nič... Bude to tiež v poriadku, keď sa tu budeme zabíjať?“ povedala českému Blesku Luciina mama. „Ja som o Lucinku skoro prišla,“ dodala s plačom.

Zdroj: FB/L.L.

ÚS štvrtkové rozhodnutie zdôvodnil odkazmi na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré limituje takzvané právo na účinné vyšetrovanie. Primárna povinnosť dbať na vyšetrenie trestných činov má štátne zastupiteľstvo. Právo na účinné vyšetrovanie prislúcha tiež obetiam v situáciách, keď existujú pochybnosti o riadnom vedení trestného konania, napríklad, keď je páchateľom človek vykonávajúci verejnú moc.

Zdroj: FB/L.L.

„ÚS nezistil v tomto prípade, že orgány činné v trestnom konaní postupovali tak, že by to vyvolávalo pochybnosti a poskytovalo poškodenému možnosť uplatniť túto námietku,“ podpredseda ÚS Jaroslav Fenyk. Obetiam náhodnej ujmy na zdraví spôsobenej u nedbalosti iným jednotlivcom nevzniká právo na účinné vyšetrovanie, píše sa v náleze. Súd pripomenul, že dievčatko nebolo v bezprostrednom ohrození života, zranenia sa zahojili, šlo o nedbanlivý delikt a súbeh nešťastných náhod.

Zdroj: FB/L.L.

Nešťastie sa stalo v januári 2017. Majitelia psa upratovali sneh a nechali otvorenú bránu záhrady, odkiaľ doga utiekla na voľné priestranstvo. Trocha ďalej napadla vtedy sedemročné dievčatko. Pes ho pohrýzol do oblasti očí, do nosa a temena. Utŕžené zranenia si vyžiadali trojtýždňové liečenie vrátane deväťdňovej hospitalizácie, ošetrenie v celkovej anestézii a riziká trvalých následkov. Luciina mama opísala, čo sa dialo pár dní po útoku psa na jej dcéru. „Tvrdila, že jej je to ľúto. Hovorila som, že dúfam, že toho psa utratila a ona, že to v žiadnom prípade neurobí. Nadávala, že ‚parchanti psa provokovali a jemu už museli rupnúť nervy‘, vraj,“ povedala žena.

Zdroj: FB/L.L.

Majitelia čelili podozreniu z ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Trutnovský súd ale dospel k záveru, že spôsobené zranenia nedosahujú intenzitu zohyzdenia, ako ich definuje trestný zákonník. Trutnovský súd zvažoval zmenu právnej kvalifikácie na ľahké ublíženie na zdraví, nakoniec však konštatoval, že o žiadny trestný čin nešlo.

Rozhodnutie potvrdil Krajský súd v Hradci Králové. Vychádzal tiež z výpovedí maloletých svedkov, podľa ktorých dievčatko psa hladkalo, hoci na ňu vrčal. Pes nebol pod dozorom žiadneho dospelého. Jeho majitelia nakoniec zrejme nebudú potrestaní ani v priestupkovom konaní. Lehota na prejednanie priestupku už vypršala.

„Rodina je presvedčená, že to konanie malo byť rozhodované a prerokované pred súdnou inštanciou,“ povedal novinárom advokát Tomáš Kaplan. Rodina podľa neho zváži podanie civilnej žaloby. Bez preukázania viny v trestnom či priestupkovom konaní je to však komplikované. „Ja to tak nenechám, budem bojovať, pokiaľ nedôjde k vykonaniu spravodlivosti,“ vyhlásila Luciina matka.