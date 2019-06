FOTO nevhodné pre slabé povahy a deti: Morava vyplavila telo muža, tetovania v ruštine

Upozornenie: Fotografie v článku nie sú vhodné pre citlivé povahy a maloletých.

Vek muža a farbu očí sa nepodarilo ustáliť, jeho výška je 171 cm, hmotnosť 65 kg. "Na priehlavku pravej nohy má v azbuke vytetovaný nápis „им нада отдыхать“ a na priehlavku ľavej nohy nápis „они устать...," opísala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Na ľavom predlaktí a ľavom zápästí má vytetované znamienka plus a mínus.

"Telo muža bolo nájdené v tmavomodrom tričku s nápisom „STREET WARS“ a s potlačou obrázkov šiestich postáv s kapucňou s označením „MARATON“, ENJOY OF STALE, SINCE 1990 veľkosť M, s tyrkysovým lemom pod pazuchami a okolo krku. Spodná bielizeň (boxerky) značky J&C vel. XXL," dodala hovorkyňa.

Polícia žiada o pomoc

Muž nemal podľa hovorkyne pri sebe žiadne doklady a ani osobné veci, na základe ktorých by ho bolo možné identifikovať. Polícia preto žiada verejnosť o pomoc pri zistení jeho totožnosti. "Ak poznáte, o koho by mohlo ísť, dajte to polícii vedieť prostredníctvom linky 158 alebo kontaktujte našu oficiálnu stránku na Facebooku formou súkromnej správy," uzavrela Kredatusová.

Zdroj: KR PZ Trnava

