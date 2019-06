Bitka v MHD a strach zakročiť: Odborníci prezradili, ako sa správať pri podobných incidentoch

BRATISLAVA - Koncom mája došlo v bratislavskej MHD k brutálnemu incidentu. Manželský pár sa stal obeťou skupinky mladíkov, ktorí vyčíňali v autobuse. Na priebeh udalosti sa prizeralo 20 svedkov, no nik nezasiahol. Keď po nich pátrala polícia, aby skutok objasnila, ozvali sa len dvaja. Aj to našťastie stačilo na to, aby vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči dvom 18-ročným mužom.

Obvinení Ondrej a Stanislav sú momentálne stíhaní väzobne. Prvému menovanému, ktorý má mať svedomí fyzický útok, po ktorom manželia utrpeli zlomeniny v oblasti tváre, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Druhý mladík, ktorý mal dvojici po bitke vulgárne nadávať a vyhrážať sa im fyzickou likvidáciou, si môže odsedieť dva až šesť rokov.

Verejnosť však pobúrilo aj to, že z dvadsiatich svedkov, ktorí sa rozrtžke prizerali, sa na polícii prihlásili len dvaja. "A tých 18 sa môže hanbiť!," znel jeden z komentárov pod príspevkom polície na sociálnej sieti. "Výborná práca. Samozrejme si treba položiť otázku, prečo sú tí ostatní 18 ticho. Ja si neviem predstaviť, aby som aspoň minimálne neohlásil ten incident na polícii," odznelo v ďalšom.

Netreba sa hrať na hrdinu

Prečo ľudia nenabrali odvahu nahlásiť to, čo videli, je otázne. Isté je, že v podobných prípadoch môže situácia vyvrcholiť akokoľvek, a práve preto sa odporúča počkať na príslušníkov polície, nie vziať riešenie celej situácie do svojich rúk. Nikdy totiž nemôžete vedieť, či nemajú útočníci pri sebe napríklad zbraň.

Ako by ste však mali postupovať? Bývalý kriminalista Matej Snopko priblížil, že je potrebné zavolať políciu, no rozhodne tak treba urobiť nenápadne. "Nie je dobré útočníkov karhať či provokovať. Určite je lepšie sa vyhnúť bitke, útočníci môžu byť predsa zdrogovaní, ozbrojení, môžu poraniť vás," uviedol. Dodal, že druhou stranou mince, s ktorou sa stretol aj v praxi je, že útočník môže na vás podať trestné oznámenie. Napokon teda z hrdinského činu môžete mať problémy.

Svedkovia sú v tomto aj iných prípadoch podľa Snopka osobitnou kapitolou. Výpoveď totiž prináša aj isté povinnosti, ktoré istým spôsobom dostávajú ľudí pod nátlak. "Pomsta páchateľa, výsluchy, ponižovanie od advokátov na súde," vymenoval Snopko s tým, že to stojí kopec času a energie. "Ľudia sa dnes jednoducho starajú sa mi o seba," dodal. Pokiaľ sa však podľa Snopka nezamyslíme sami nad sebou, že si treba pomáhať, kriminálnici budú mať na vrch. "Ak nič neurobíme, gauneri nás budú terorizovať," uzavrel.

Zákonné podmienky nutnej obrany

Čo ak by sa však predsa len našiel niekto, kto by zakročil a pri tom spôsobil zranenie tým, ktorí roztržku vyvolali? Ako objasnila Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV, mohlo by ísť o nutnú obranu. "Nutná obrana je konanie, ktoré nie je trestným činom, hoci má znaky trestného činu (napríklad aj ublíženia na zdraví), ktorým niekto odvracia útok priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom. Záujmom chráneným Trestným zákonom je napr. život človeka, zdravie, majetok atď.," uviedla.

Aby bol čin považovaný za nutnú obranu, musí však podľa Michalíkovej spĺňať isté základné zákonné podmienky. Nimi sú napríklad odvracanie útoku na záujem chránený Trestným zákonom, teda život či zdravie, ďalej, že útok stále nie je ukončený, teda že bezprostredne hrozí alebo práve prebieha. Taktiež musí obrana smerovať proti útočníkovi či niekomu z útočníkov. Posudzuje sa aj primeranosť obrany voči útoku. "Pre posúdenie primeranosti je nevyhnutné posúdenie konkrétnych okolností, dôležité je najmä posúdenie spôsobu, miesta a času útoku, a okolností vzťahujúcich sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu," vysvetlila Michalíková.

Na záver dodala, že po splnení načrtnutých zákonných podmienok sa o nutnú obranu môže jednať aj v prípade, že obranca odvracia útok smerujúci proti inej osobe, teda tak, ako by to bolo aj v prípade napadnutia manželského páru v MHD. "Za konanie v nutnej obrane by teda obrancovi nehrozil žiadny trestnoprávny postih," uzavrela.

Kauza Nishita

Snáď najznámejší prípad, v súvislosti s ktorým sa hovorilo o nutnej obrane, je kauza krvavého incidentu na Hviezdoslavovom námestí. Ten skončil pobodaním 37-ročného Branislava, ktorý zraneniam podľahol.

Nishita, slovenského občana pôvodom z Indie, obžalovali z vraždy a ublíženia na zdraví. Napokon ho však prvostupňový súd oslobodil s tým, že skutok napĺňa atribúty nutnej obrany. Jedným z kľúčových dôkazov bol v tomto prípade kamerový záznam. Prípadom sa však ďalej zaoberá odvolací Krajský súd. Viac si môžete prečítať tu.