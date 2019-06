Identita útočníka z Obchodnej ulice je odhalená: Martin (35) sa topil v dlhoch, vyzýval k zabíjaniu

Všetko začalo tým, že neznámy muž zaútočil na zamestnanca bezpečnostnej služby Finančnej správy. Tým však jeho vyčíňanie neskončilo, rozhodol sa v ňom pokračovať. Bol ozbrojený, mal nôž. "Vyhrážal sa okoloidúcim ľudom, vrátane tých, ktorí ho prenasledovali a natáčali si ho na mobil," priblížila polícia. Aj keď stál zoči-voči taktiež ozbrojeným mužom zákona, nevzdával sa. Dokonca jedného z nich zranil. Napokon sám seba bodol do brucha, zaznelo však aj šesť policajných výstrelov.

Žiaľ, ľahké zranenia utrpela aj náhodná okoloidúca, len 14-ročná dievčina. Polícia po zúrivých komentároch verejnosti o správnosti ich postupu vyzdvihla, že keďže muž neváhal zaútočiť priamo na policajtov, nemal zábrany bodnúť kohokoľvek. "Preto bolo okamžité konanie nevyhnutné," uzavreli. Aj napriek tomu si na celý postup posvieti Úrad inšpekčnej služby.

Zdroj: FB/Polícia SR

Okrem dievčatka skončili v nemocnici aj spomínaný pracovník Finančnej správy a útočník. Oboch operovali. Ochrankárov stav sa postupne zlepšuje, 35-ročník Martin je však aj naďalej v umelom spánku. Prečo sa mal uchýliť k tak brutálnemu činu je nateraz záhadou. Možno sa len domnievať, čo mohlo zapríčiniť jeho konanie.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Na krku mal dlhy, privyrábal si doučovaním

Pri Martinovom mene svieti na stránke Finančnej správy dlh na daniach vo výške viac než 4800 eur.

Zdroj: Reprofoto:financnasprava.sk

Privyrábal si doučovaním angličtiny, nemčiny a chémie. Klientom sa venoval nielen osobne, ale aj cez internet. Za hodinu si účtoval 10 až 15 eur. Sám o sebe uviedol, že angličtinu doučuje už šesť rokov, a je to jeho "hlavná práca". Do očí však bijú gramatické chyby, ktorých sa dopúšťal v prípade slovenského jazyka. Dôvodom by malo byť to, že ako na inej webstránke uvádza, vyrastal v zahraničí.

Zdroj: archív

Šokujúci dokument: Máte právo zabiť policajta

Snáď najšokujúcejšie však je, že na sociálnej sieti zverejnil akýsi manifest, s chaotickým názvom "Recept na maximálne zmodernizovanie Slovenska cez vytvorenie prvé antibiotické XX mozgové ženské vlády v celej histórii ľudstva (odstrániť všetkých mafia.kretén parazitov z politiky)".

Zdroj: Reprofoto/int

Čo v ňom uvádza? Napríklad aj to, že volebné právo je podvod a nikdy neexistovalo. Snáď najčastejším slovným spojením, ktoré používa, je mafia-kretén. Vyjadruje názor, že v politike by mali byť len ženy. Avšak najväčšie obavy vyvoláva veta -"máte právu zabiť každého policajta, sudca a politika, mafia obchodníka a mafiána, oni budú vás chornicky zabíjať do konca života," napísal muž, ktorý v piatok možno práve pre tieto názory, zaútočil aj na policajta.