Policajti zneškodnili útočníka v Bratislave šiestimi výstrelmi, páchateľ je stále v ohrození života

"Muži, ktorí boli privezení v piatok do Univerzitnej nemocnice Bratislava v popoludňajších hodinách po incidente na Obchodnej ulici, sú po operácii, obaja v stabilizovanom stave. Jeden pacient však i naďalej zostáva v umelom spánku a pod dohľadom našich lekárov," informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Eva Kliská. Podstatne horšie je na tom páchateľ, ktorý nie je stále mimo ohrozenia života, čo potvrdili viaceré zdroje z prostredia nemocníc. Mimo ohrozenia života je naopak 15-ročné dievča, ktoré poranil výstrel.

Zdroj: Tip čitateľa

Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Muž s nožom v ruke sa chcel násilím dostať do budovy rezortu, kde následne zaútočil nožom na pracovníka Finančnej správy. Polícia muža dostihla na križovatke Obchodnej a Poštovej ulice, kde na viacero výziev nereagoval. Prítomní policajti následne zneškodnili útočníka šiestimi výstrelmi, pričom však bolo zranené 15-ročné dievča. Ich postup preverí aj Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Dôvod konania muža a aj to, či mal pri sebe iné zbrane, bude ešte predmetom vyšetrovania. Polícia zároveň poprela, že by bol tento prípad spojený s terorizmom.