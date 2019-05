Starenka požičala žene (62) viac ako 14-tisíc eur: Tá jej ich stále nevrátila, hrozí jej väzenie

Podľa Eleny Antalovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne obvinená si počas pätnástich návštev u poškodenej v jej rodinnom dome od novembra do decembra minulého roka postupne požičala 14.300 eur. „Peniaze poškodenej sľúbila vrátiť do januára 2019, no nevrátila jej ich dodnes. Obvinenej žene v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov,“ doplnila Antalová.​