Rusko vyhlásil, že je nevinný: Objednať si vraždu u mafie? Musel by som byť psychicky chorý

BRATISLAVA – Vyhlasujem, že som nevinný, že nič z toho, čo mi je kladené za vinu, som nespáchal - povedal Pavol Rusko pred senátom v bratislavskej väznici. Zaryto popieral to, že by si likvidáciu jeho niekdajšej spoločníčky Silvie Volzovej objednal na stretnutí s mafiánmi v Banskej Bystrici.

Vo štvrtok sa k slovu dostal na doživotie odsúdený Mikuláš Černák a jeho niekdajší spoločník Miloš Kaštan. O deň neskôr zas boss sýkorovcov Robert Lališ, známy pod prezývkou Kýbel, a exminister Pavol Rusko. Prvá dvojica obžalovaných sa k údajnej príprave vraždy Silvie Volzovej priznala. Ďalší dvaja vyhlásili, že sú nevinní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po stručnom vypočúvaní Lališa, ktorý okrem iného povedal, že sa skutku nedopustil, lebo sa nikdy nestal, nasledoval preslov Pavla Ruska. "Možno to znie trochu paradoxne, no tešil som sa na túto chvíľu," vyjadril sa na úvod. Postupne však pôsobil čoraz viac nervózne.

Proces desaťročia

Keďže obžalovanými v kauze sú traja obávaní muži z mafiánskych kruhov a niekdajší politik, dalo by sa povedať, že ide o proces desaťročia. Bezpečnostné opatrenia sú mimoriadne prísne, všetko sa koná za stenami väznice. Všadeprítomní kukláči vzbudzujú rešpekt. Rovnako však slová troch mužov, ktorých odsúdili za vraždy. Zuby si mali brúsiť aj na Volzovú. Tá má teraz strach prísť vôbec na Slovensko a vypovedať.

Pojednávanie prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa obžaloby ju totiž ešte v roku 1997 plánovali uniesť, prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza Slovakia na Ruska, a potom ju zabiť. Jediný z obžalových, ktorý je na slobode, hoci s monitorovacím náramkom, to ale vidí inak. Zmenu vo vlastníckej štruktúre by totiž musela podľa neho odobriť licenčná rada, inak by mohla televízia prísť o licenciu. Podľa Ruska by bol teda záujem na likvidácii Volzovej nelogický. "To by som musel byť psychicky chorý, a to nie som," povedal.

Jednu vraždu, prosím

Černák a Kaštan sa zhodli v tom, že prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1997 v Banskej Bystrici, inicioval Rusko. Spojkou mal byť Ján Kováčik, súčasný prezident futbalového zväzu. Obe strany mu dôverovali, mali s ním dobrý vzťah. Rusko mal však mafiánov na stretnutí šokovať. Mal byť síce nervózny, no mal narovinu povedať, že chce, aby to s Volzovou vyriešili tak, ako s Vladimírom Bachledom. Po ňom sa pár mesiacov pred ich stretnutím zľahla zem. To, že to Rusko vôbec vedel a že to povedal tak narovinu, ich vraj poriadne prekvapilo.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Sadnem si a poviem, jednu vraždu poprosím?" argumentoval krútiac hlavou Rusko. Na stretnutie ho podľa jeho výpovede viedol strach o jeho vlastný život a život jeho rodiny. Chcel vraj zistiť, či naopak nebola objednávka na jeho likvidáciu. Od vtedajšej šéfky sekretariátu úradu vlády Anny Nagyovej mal totiž sprostredkovane cez šéfa jeho ochranky dostať informáciu, že ho "chcú dať dole". Vysvetlil, že v 90. rokoch to považoval za reálnu hrozbu. Navyše nedôveroval polícii. Ochrankár však jeho slová nepotvrdil.

Podľa Černáka a Kaštana mal Rusko za vraždu Volzovej ponúkať mastnú sumu. "Keďže to bola taká veľká akcia, pristupovali sme k tomu so zodpovednosťou," poznamenal Černák. K spolupráci teda oslovili aj sýkorovcov, v tom čase úradujúcich v hlavnom meste. To však v piatok ich niekdajší boss Lališ poprel. Povedal, že Ruska videl trikrát v živote, z toho dvakrát na súde. Tvrdil, že nepozná ani Volzovú.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pojednávanie sudca odročil na 20. septembra. Dostaviť by sa mala aj samotná Volzová. Jej zástupca Roman Kvasnica ale už vo štvrtok prehlásil, že má strach o svoj život. Či teda príde, je otázne. Viac o štvrtokom pojednávaní sa dočítate aj tu.