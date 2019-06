Rusko chce odobriť okupáciu Československa: Takýto akt je hrozbou pre demokraciu, tvrdí Sulík

Richard Sulík

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA - Ak Rusko odobrí inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968, pôjde o jasný akt nepriateľstva voči Slovensku a Českej republike. Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na to, že ruskí komunistickí poslanci opäť pripravili zákon, podľa ktorého bola okupácia Československa z augusta 1968 zákonnou akciou.