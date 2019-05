FOTO Exminister Rusko mal šokovať aj mafiánov: Černák zaspieval napriek chorobe, strach Volzovej

Keď sa v sprievode kukláčov pridala trojica Mikuláš Černák, Róbert Lališ a Miloš Kaštan, všetci spozorneli. Obávaní muži mali kamenné tváre, občas očami preskenovali desiatky novinárov, ktorí sa snažili urobiť čo najlepšie zábery. Veď na lavici obžalovaných sedeli bok po boku muži z podsvetia aj niekdajší politik. Megaproces bude v bratislavskej väznici pokračovať aj v piatok.

Pavol Rusko sa pred pojednávaním usmieval. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Žena, ktorú podľa prokuratúry na objednávku Ruska plánovali uniesť, prinútiť ju prepísať na neho jej podiel v spoločnosti Markíza Slovakia a následne ju odstrániť, však na pojednávaní chýbala. Nie je známe, kde presne sa v súčasnosti zdržiava. Jej zástupca Roman Kvasnica objasnil, že sa nezúčastnila zo strachu o svoj život. "Som zdesený sám z toho, čo som tu dnes počul, a určite sme nikto z nás nečakali, že by toto bolo možné na Slovensku," okomentoval advokát. Sudca sa však vyjadril, že na osobnej výpovedi poškodenej bude trvať.

Černáka bolelo hrdlo, aj tak "zaspieval"

Ako prvý vo štvrtok vypovedal Mikuláš Černák, ktorý hneď v úvode upozornil na to, že má angínu a necíti sa najlepšie. Aj napriek tomu detailne opísal, čo sa udialo pred vyše 20 rokmi. Prvé stretnutie s Pavlom Ruskom sa malo uskutočniť v roku 1997. Podľa Černáka mal oň záujem samotný exminister, sprostredkovať ho mal Ján Kováčik, súčasný prezident futbalového zväzu. Práve tento muž mal byť istou zárukou, keďže ho poznali obe strany. "Bol garanciou, že sa môžeme baviť otvorene," povedal Černák.

Podľa jeho vyjadrenia mal Rusko prísť na stretnutie v Banskej Bystrici v sprievode svojej ochranky. Niekdajší mafiánsky boss uviedol, že si pamätá, ako exminister narovinu povedal, že má s jeho spoločníčkou Volzovou "nejaké problémy". Chcel ich vyriešiť tak, ako to "vyriešili" s likvidáciou Vladimíra Bachleda. Ten v tom istom roku, no pár mesiacov predtým, zmizol bez stopy. "Ostali sme z toho prekvapení, aspoň teda ja, že odkiaľ mal tieto informácie," vyzdvihol Černák a dodal, že o likvidácii majiteľa Tatravagónky musel Rusko vedieť od spravodajských zložiek. Černákovci a sýkorovci si za jeho odstránenie rozdelili na polovicu 20 miliónov slovenských korún.

V súčasnosti nie je známe, kde sa Silvia Volzová zdržuje. Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Rusko ale šokoval aj Miloša Kaštana. "Zvítali sme sa, podali si ruky a hneď začal, že má problémy so svojou spoločníčkou - medzi rečou povedal, že by sa jej najradšej zbavil, aby zmizla, bol som z toho v šoku, keďže sme sa videli prvýkrát v živote," povedal človek, ktorého za vraždy odsúdili na 14 a pol roka.

Veľké peniaze

Za likvidáciu Volzovej mal v tom čase známy muž ponúkať podsvetiu poriadne mastnú sumu. Obžalovaní hovorili o 20 či dokonca viac miliónoch korún. Keďže sa potenciálna obeť vtedy zdržiavala v hlavnom meste, Černák mal k spolupráci osloviť sýkorovcov, ktorí úradovali v bratislavskom regióne. "Keďže to bola taká veľká akcia, pristupovali sme k tomu so zodpovednosťou," poznamenal na doživotie odsúdený Černák.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Suma bola lákavá. Sýrorky, však chceli zálohu, aby začali Volzovú sledovať. Predstavovať mala pol milióna korún. Tie na parkovisku prevzal od Ruska spomínaný Kaštan. Pred senátom povedal, že Černák žiadnu zálohu nepotreboval.

Niečo za niečo?

V 90. rokoch však meno Mikuláš Černák nebolo pre všetkých späté len so slovom mafián. Práve televízia Markíza o ňom natočila reportáž, kde bol označený ako chovateľ tigrov. Kým toto prezentovanie sa dnes zostarnutému Černákovi pozdávalo, iné ho zas nahnevalo. "Jeho televízia odvysielala šot, ktorý sa mi nepáčil v tom čase, keďže som skutok popieral. Pán Rusko povedal, že do budúcna nie je problém, ak budeme niečo potrebovač. Že nám urobí aj nejakú reportáž," rozhovoril sa rodák z Brezna aj o možných výhodách spolupráce.

​

V roku 1997 ho však zadržali a jeho komplic Kaštan, s ktorým dnes nepopiera zlé vzťahy, sa dal na útek. "Ja som presvedčený, že by som aj v tom čase nebol zabil alebo by som neublížil žene. Ale musím povedať, že v našej skupine, tak isto aj v skupine sýkorovcov, sa našli ľudia, ktorí by boli schopní za sľúbené peniaze ublížiť tak, že by bola zlikvidovaná," vyslovil Černák.

Ďalšia dvojica na piatok

Černák aj Kaštan priznali pred senátom svoju vinu. Lališ aj Rusko naopak tvrdia, že k ničomu nikdy nedošlo. Šokujúce informácie o príprave likvidácie Silvie Volzovej vyšli na povrch až v roku 2017, po tom, ako vyšetrovatelia tímu Gorila hovorili s obžalovanými o ekonomických trestných veciach. "Normálne sme sa bavili a chceli odo mňa vedieť, aby som im priblížil, ako z môjho pohľadu fungovalo prepojenie podsvetia na politikov - v tejto súvislosti som spomenul Ruska. Viem, že dnes ešte spoločnosť nie je pripravená, aby bol odsúdený takýto človek," vyjadril sa Černák. Pojednávanie bude v bratislavskej väznici pokračovať za prísnych bezpečnostných opatrení aj v piatok.