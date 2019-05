Mrazivé slová na súde s Ruskom a mafiánmi: FOTO Kaštan s Černákom prehovorili, detaily vražedného plánu

- dnes sa začal dlhoočakávaný proces s Pavlom Ruskom a mafiánskymi bossmi vo veci prípravy vraždy Silvie Volzovej

- ďalšími troma obžalovanými sú na doživotne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák, jeho komplic Miloš Kaštan a rovnako na doživotie odsúdený bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel

- Marian Kočner na pojednávanie nepríde

- proces prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení

- v prípade Pavla Ruska ide po prvý raz v histórii Slovenska o to, že pred súdom bude stáť bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu

VIDEO Rusko, Černák, Lališ a Kaštan počas procesu

15:00 Pojednávanie sa skončilo.

Pojednávanie pokračuje zajtra skoro ráno výsluchom Roberta Lališa a Pavla Ruska.

14:57 Černák sa ospravedlnil Volzovej. Tá podľa jej právnika Romana Kvasnicu neprišla na súd, pretože sa bojí o svoj život. Súd uviedol, že zrejme zaplatí sankcie.

14:56 „S Mikulášom Č. mám veľmi zlý vzťah. To od roku 1997, kedy som bol na úteku a Mikuláš Č. ma chcel zlikvidovať,“ povedal na záver bývalý komplic banskobystrického bosa.

14:55 Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Holiday Inn, kde bol účastný bos skupiny sýkorovcov Lališ, neskôr zavraždený bos sýkorovcov Peter Čongrády a aj neskôr zavraždený kontroverzný podnikateľ Peter Steinhübel, alias Žaluď. Steinhübel mal záujem byť aktívny v televízii Markíza a na prípravu vraždy, sledovanie Volzovej žiadal zálohu vo výške pol milióna slovenských korún.

14:52 Rusko podľa Kaštana chcel, aby Volzová zmizla. Na stretnutí bolo viacero ľudí. Černák vtedy povedal, že musí kontaktovať skupinu v Bratislave, keďže Volzová sa pohybovala v hlavnom meste.

14:50 Stretnutie sa napokon uskutočnilo v sídle spoločnosti Security 3 v Banskej Bystrici, kde bol Rusko s jedným z ochrankárov. Rusko údajne povedal, že má problémy so svojou spoločníčkou a "najradšej by ju zabil". „Bol som v šoku,“ vypovedal Kaštan.

14:45 Kaštan priznal vinu

Kaštan, bývalý komplic na doživotie odsúdeného banskobystrického bossa Černáka, na pojednávaní priznal svoju vinu a urobil vyhlásenie o vine. „V rokoch 1994 - 1997 sme boli s Mikulášom Č. spoločníci vo viacerých firmách. Obžalovaného Róberta L. poznám ako bosa skupiny sýkorovcov. Čo sa týka Pavla R., toho som prvý raz videl na stretnutí v roku 1997, ako sa uvádza v uznesení, odvtedy som ho nevidel. Mal som sprostredkovať stretnutie exriaditeľa TV Markíza Pavla R. s Mikulášom Č.,“ vypovedal okrem iného tento obžalovaný.

14:44 Kasštán tvrdí, že bol v šoku, že Rusko niečo také povedal pred Černákom a pred nimi, keďže šlo o ich prvé stretnutie. Potvrdil tiež, že od Černáka prevzal zálohu 500-tisíc korún pre Sýkorovcov za sledovanie Volzovej.

14:12 Kaštan povedal, že keď mu Ján Kováčik zavolal, že sa Rusko chce stretnúť s Černákom. „Rusko došiel na zelenom Volve, jeden ochrankár zostal v aute a druhý prišiel do kancelárie. Pán Rusko sadol a hneď začal rozprávať o tom, že má problémy so svojou spoločníčkou, my sme ju nepoznali. Medzi rečou povedal, že najradšej by ju zabil, že chce, aby zmizla,“ povedal Kaštan.

13:55 Kaštan potvrdil, že Rusko bol rozhodnutý za čin zaplatiť obrovskú sumu, a to 20 miliónov korún. Toľko stála aj vražda Bachledu.

13:30 Po dlhšej prestávke nasleduje výsluch Miloša Kaštana.

12:20 Černák na otázky, prečo nevypovedal skôr, odpovedal, že "nechcel ísť do politických vecí". V lete 2017 za ním mal prísť do väzenia vyšetrovací tím Gorila. Podľa jeho slov chcel vedieť, ako fungovali prepojenia organizovaného zločinu a politiky v 90. rokoch. Vtedy sa mal o kauze zmieniť, no nechcel vypovedať. Po zvážení všetkých okolností sa napokon rozhodol inak, proti Ruskovi podľa svojich slov nič nemá. Dodal, že sa hanbí za svoje činy z minulosti.

11:59 Právny zástupca poškodenej Roman Kvasnica navrhoval náhradu škody poškodenej vo výške 6500 eur, z toho bola morálna škoda vo výške 5000 eur a 1500 náhrada trov konania. Súd prijal len morálnu škodu a odkázal právneho zástupcu na civilné konanie. Obhajcovia obžalovaných navrhli poučiť znalkyňu, s ktorou Lališ absolvoval detektor lži.

11:57 Černák dodal, že požiadavkou bolo, aby jeho vtedajšia spoločníčka "bez stopy zmizla", vzhľadom na výšku odmeny súhlasili. Následne sa mal dohodnúť s Lališom na detailoch, pretože jeho skupina mala mať na starosti sledovanie a napokon aj likvidáciu Volzovej, ktorá pôsobila v ich regióne, teda v hlavnom meste.

11:15 Volzovej sa mali zbaviť podobným spôsobom ako Bachledu. Podľa Černáka vraj mali problémy, ktoré sa nedali vyriešiť inak. Černák tiež uviedol, že bol nespokojný s reportážou na Markíze, ktorá ho vykreslila v negatívnom svetle. Podľa neho ho vraj Rusko uistil, že už k podobným veciam nedôjde.

11:01 Lališ, Kaštan aj Rusko opustili počas svedectva Černáka miestnosť. Senát Černákovo vyhlásenie o vine neprijal. Výsluch pokračuje.

10:52 Černák priznal vinu

Mikuláš Černák pred senátom priznal v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej priznal vinu a urobil tým vyhlásenie o vine. Pri rečníckom pulte si pritiahol k sebe mikrofón a priznal vinu. „Áno.“ Dokazovanie v jeho prípade sa na rozdiel od zatiaľ troch spoluobžalovaných vykonávať nebude.

10:10 Proces prerušili na desať minút, senát sa musí poradiť. Obžalovaných vyviedli z miestnosti.

9:50 Lališ a Rusko povedali, že nemôžu uzatvoriť dohodu pre niečo, čo sa nikdy nestalo.

9:46 Obvinení na podnet senátu odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste.

9:45 Kočner nepríde

Súd informoval, že Kočner sa dnes a zrejme ani zajtra pojednávania nezúčastní. V procese vystupuje ako svedok.

9:30 „Nie je to tak, že on spolupracuje s políciou, ale vyšetrovateľ a prokurátor spolupracujú s ním, to je podľa mňa absolútne zlo. Neuveriteľné zlo v tejto krajine,“ povedal. „Nechcem byť obeťou, ktorá nesie vinu za to, že takéto zlo v krajine môže existovať. Počas tohto procesu sa celou svojou odvahou a energiou postavím proti tomuto zlu.“

9:20 „Viete, keď som sa pripravoval, prečítal som si, že pán Černák je viac ako 25-násobný vrah,“ povedal novinárom pred začiatkom procesu Rusko. „Odrazu sa rozhodol ísť na slobodu a rozpráva to, čo iní chcú, aby povedal. Bez ohľadu na to, či je to klamstvo veľké, alebo malé.“

9:10 Na pojednávanie dorazil aj Černákov obhajca Miloš Maďar a právnici Mariana Kočnera Michal Madzák a Martin Pohovej.

8:51 Rusko musel čakať, kým ho pustia dnu, keďže novinárov volajú podľa zoznamu.

8:43 Pavol Rusko dorazil na súd v sprievode svojho advokáta Mareka Paru.

Spolu s Ruskom sú v prípade obžalovaní aj na doživotie odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák a Róbert Lališ a takisto Miloš Kaštan.

Exministra v súvislosti s údajnou objednávkou vraždy, ktorá nakoniec nebola vykonaná, zadržali ešte na jeseň 2017. Následne strávil približne mesiac vo väzbe. Prepustili ho až na pokyn Krajského súdu v Bratislave, musí však nosiť monitorovacie zariadenie. Prokuratúra pre Ruska po prepustení znovu opakovane žiadala väzbu, súdy však požiadavke nevyhoveli.

Samotný Pavol Rusko v decembri 2018 v súvislosti s kauzou objednávky vraždy zdôraznil, že zo smrti Volzovej by nemal prospech. V roku 1995 podľa neho vznikla spoločnosť Markíza Slovakia, ako držiteľ vysielacej licencie podpísala zmluvu so spoločnosťou TV Markíza, ktorá zabezpečovala výrobu televízneho vysielania. Volzová podľa neho nikdy nemala podiel v televízii, bola len spolumajiteľkou Markíza Slovakia. Táto spoločnosť mala dostávať 10 percent zisku televízie, teda podiel Volzovej bol päť percent zisku.

„Ak toto má byť vysoká majetková hodnota, tak to je na zamyslenie,“ povedal v súvislosti s obvinením, že si vraždu objednal pre majetkový prospech. Tiež vyhlásil, že nikdy nebol vo firme Mikuláša Černáka a nestretol sa ani s členmi skupiny sýkorovcov. Podľa obvinenia ich on najal, aby Volzovú sledovali.

Podľa Pavla Ruska sa však Volzová neskrývala, preto by bolo absurdné platiť niekomu peniaze za jej sledovanie. Tiež tvrdil, že ešte v čase mečiarizmu stál proti vládnej moci, preto, ak by si objednal vraždu, mohol ho každý, kto o tom vedel, v tom čase zdiskreditovať. Černák, ktorý bol vtedy vo väzbe, by podľa Ruska dostal za jeho diskreditáciu „slobodu a pol Slovenska“. Diskreditovať ho tiež v tejto súvislosti mohli Peter Steinhübel a Peter Čongrády, ktorí chceli podľa neho získať Markízu. Volzová mala navyše podľa Ruska vtedy Čongrádyho ochranku a podpísala mu neexistujúci dlh, na základe ktorého chcel televíziu prebrať.

Obvinenie v tejto kauze vníma Rusko ako snahu diskreditovať jeho osobu. V januári preto podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie. Bývalý riaditeľ Markízy je tiež obvinený v prípade miliónových zmeniek, ktorých vyplatenia sa na súde domáhal v súčasnosti väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner.