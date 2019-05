Krvavá vražda tínedžera (†16) v Žiline očami odborníkov: Brutalita u detí aj desivá psychológia davu

BRATISLAVA - Neoficiálna verzia, že 16-ročného Tomáša na smrť dobodal záhadný muž v montérkach, sa nepotvrdila. Polícia v pondelok informovala, že z vraždy tínedžera obvinili jeho rovnako starú kamarátku. Motív, teda to, prečo sa dievčina mala uchýliť k tak ohavnému činu, ale stále nie je známy. Viac svetla do prípadu prinesie až ďalšie vyšetrovanie. Na názor sme sa napriek tomu opýtali odborníkov, ktorí sa zhodli v tom, že netreba zabúdať na prezumpciu neviny.

Čo sa vlastne stalo 16. mája v Žiline? Necelý týždeň od krvavej drámy je z neoficiálnych policajných zdrojov známe, že mladý muž mal zomrieť na následky 21 bodných rán. Polícia na sociálnej sieti informovala, že vzniesli obvinenie voči Tomášovej kamarátke, ktorú so zraneniami taktiež previezli do nemocnice. "Vyšetrovateľ spracuje na obvinenú mladistvú podnet na návrh na jej vzatie do väzby," priblížili zástupcovia zákona v pondelok večer. Ďalšie okolnosti prípadu, ako aj motív konania, sú predmetom vyšetrovania. Polícia sa vyjadrila, že do jeho skončenia nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie.

Zdroj: Instagram

Neoficiálne správy hovoria o tom, že svoju úlohu mohli zohrať drogy. Judita si mala zranenia spôsobiť sama. Vlnu strachu ale vyvolalo najmä to, že niektorí susedia krátko po incidente mali uvádzať, že videli z paneláku odchádzať muža v montérkach a červenej mikine. To sa však, zdá sa, nepreukázalo. Odpovede na množstvo otázok môže priniesť až policajné vyšetrovanie. V súčasnosti ide v mnohých bodoch len o domnienky. Aj napriek tomu sme sa obrátili na odborníkov, ktorí zhodnotili už známe skutočnosti, samotný postup vo vyšetrovaní aj reakcie verejnosti.

Ku krvavému incidentu došlo 16. mája na sídlisku Za Plavárňou v Žiline. Zdroj: Topky.sk

Matej Snopko: Ak útočia deti, vykazujú väčšiu brutalitu

Bývalý kriminalista Matej Snopko uviedol, že to, že polícia spočiatku mohla pracovať s viacerými verziami, je úplne bežná. "Je správne, že polícia neposkytuje informácie, pretože tie z médií vníma aj páchateľ, respektívne svedkovia, ktorí môžu potom na súde nechtiac zmeniť výpoveď," vysvetlil s tým, že ide o dôležitý krok k usvedčeniu páchateľa. Vyšetrovacie verzie sa podľa jeho slov postupne preverujú, keď sa vylúči nemožné, ostane možné. "Mnohokrát sa stane, že samotný páchateľ povie, že čin vykonal niekto iný a napokon sa ukáže, že išlo o konflikt v rodine," uviedol ako príklad.

Zdroj: Facebook/Matej Snopko

Čo sa týka vraždy v Žiline, poznamenal, že v podobných prípadoch sú dôležité štyri body - aký bol motív, teda či medzi dvojicou boli konflikty, či boli prítomné omamné látky, či mal útočník dorezané ruky, čo by mohlo podľa neho preukazovať aj to, že sa bránil, a kde boli na tele zavraždeného bodné rany. "Musíme si povedať, že niečo toho človeka k takémuto činu viedlo. Niekde sa stala chyba. Motív je veľmi dôležitý," podotkol. Najmä u mladších ľudí podľa Snopka mnohokrát nevieme, prečo sa uchýlia k násilnému činu. "Z mojej kriminalistickej skúsenosti a zo skúseností mojich kolegov, práve mladí ľudia a deti, ak sa rozhodnú zaútočiť, mnohokrát vykazujú omnoho väčšiu brutalitu, ako starší ľudia. Pretože majú obavu, či útok vedia dokončiť. Najmä ak sa cítia slabší," opísal.

"Nevieme, kde došlo ku možnému konfliktu, ani čo presne mu predchádzalo. Ale psychológovia vo všeobecnosti neodporúčajú hádať sa v kuchyni, tam je k nožom blízko," okomentoval. Na záver dodal, že keďže nie sú známe podrobnosti, v rámci komentovania prípadu sa pohybujeme v rovine kriminalistických konštrukcií, s ktorými treba pracovať.

Jaroslav Ivor: Nezabúdajme na prezumpciu neviny

Bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor tiež pripomenul, že okrem toho, že polícia vzniesla obvinenie voči 16-ročnej dievčine, nie sú známe žiadne iné oficiálne informácie o prípade. Práve preto netreba zabúdať na prezumpciu neviny.

Priznal ale, že vzhľadom na skutočnosť, že obeť aj obvinená majú 16 rokov, je prípad výnimočný. Zároveň však, s titulu ochrany mladistvej, omnoho citlivejší. Práve preto polícia postupuje opatrne v tom, aké informácie poskytne verejnosti. "V trestnom konaní sú určité stupne pravdepodobnosti, že je niekto páchateľ. Platí prezumpcia neviny. Máme stupne – podozrivý, obvinený, obžalovaný a odsúdený. Až keď je niekto právoplatne odsúdený môžeme povedať, že je páchateľom," vyzdvihol.

Zdroj: SITA/Robert Tappert

Ako však vo všeobecnosti vyzerá postup polície? Ivor vysvetlil, že polícia najprv musí preveriť všetky okolnosti a stanoviť možné verzie. Ide však o pracovné verzie, ktoré sa nezverejňujú. Aj napriek tomu, že podľa odborníka až v 90 percentách prípadov vrážd je na mieste činu len páchateľ a obeť, vychádzať sa musí z dôkazov.

"Vyhodnocovať musia výpovede všetkých svedkov. Či už priamych alebo nepriamych. Nasleduje skúmanie anamnézy prípadu, potom do toho zapracujú výsledky pitvy, v tomto prípade aj vyšetrenia zranenej osoby z hľadiska zranení, ktoré utrpela. Súdny lekár sa vyjadrí k tomu, aký bol mechanizmus vzniku zranení. Najmä ale smrteľných zranení, či si ich niekto mohol spôsobiť sám, či mohli byť spôsobené inou osobou, akou intenzitou, či teda mohli byť spôsobené mužom či ženou, či vedené veľkou alebo menšou silou. To všetko sa dá vyčítať zo súdnolekárskeho posudku," vymenoval zložité postupy.

Podľa jeho slov je tiež dôležité, či mala obvinená bodné, rezné, povrchové alebo hlboké rany, a či si ich mohla spôsobiť sama alebo boli spôsobené inou osobou. Otázkou skúmania je aj to, či zranenia spôsobila jedna zbraň, a či sa vražedná zbraň vôbec našla. "Všetko má svoje postupy a nič sa nedá len tak vylúčiť," načrtol Ivor kroky polície, ktoré mnohokrát verejnosť vôbec nevníma. Veľmi dôležitou okolnosťou bude podľa neho skúmanie motívu činu a taktiež či osoba obvinená v čase činu nebola pod vplyvom omamnej či psychotropnej látky.

Daniel Kotrč: Desivá psychológia davu

Krvavý čin, ku ktorému došlo v Žiline, si vyslúžil pobúrené reakcie verejnosti. Vzhľadom na prvotné informácie o záhadnom mužovi a o tom, že nie je v rukách polície, navyše v okolí zavládol strach. Ako okomentoval klinický psychológ Daniel Kotrč z Ambulancie klinickej psychológie NEONYX v Žiline, násilné ukončenie života priťahuje pozornosť okolia z rôznych dôvodov.

"Môže byť motivovaná strachom o vlastnú bezpečnosť (čo ak mi zazvoní chlap v montérkach), ale môže byť podmienená aj potrebou vyjadrovať sa a agresívne komentovať (beštia). Každý je hneď odborník na všetko a nie sú zriedkavé reakcie „ja som to hovoril, že..," priblížil psychológ.

Ukážka z komentárov ľudí pod príspevkom polície, v ktorom informovali o vznesení obvinenia. Zdroj: Reprofoto/ Facebook:Polícia SR

Desivou sa podľa jeho slov stáva najmä psychológia davu, keďže stačí ukázať prstom na možného vinníka a dav je schopný takéhoto človek odsúdiť a zároveň slovne lynčovať popierajúc prezumpciu neviny. "Psychológia davu sociálnych sietí je vo svojej poloanonymite krutá bez reflexie zodpovednosti," dodal odborník s tým, že takáto ľudská tragédia si vyžaduje odstup a pokoru voči ľuďom, ktorých sa dotkla. "Nenálepkovať ľudí slovami, ktoré sa prilepia bez súdu na obviňovaných a môžu ich stigmatizovať aj roky po udalosti," pripomenul.

"Neplnoletí ľudia ešte osobnostne dozrievajú a nemusia si plne uvedomovať dôsledky svojho konania. Koncept smrti, ako konečného stavu, sa tvorí len postupne. Oslabuje ho virtuálna realita hier, kde smrť prechádza do novej šance pri novom živote a nie je teda definitívnou," doplnil.

Aj miera sebaovládania sa podľa jeho vyjadrenia kalibruje na základe reálnych sociálnych situácií a ich zvládania. "Výchova v rodine môže byť výrazne ovplyvnená partiou, v horšom prípade aj psychoaktívnymi látkami. Zvládanie afektívnych reakcií tak môže pod veľkým tlakom presahovať hodnoty, ktoré sú prijateľné," uzavrel s tým, že to samozrejme neospravedlňuje toho, kto siahne na život iného človeka.