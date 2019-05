Uznesenie o Kočnerovi opisuje ďalších Marianových verných: Daňový podvodník a dáma z Čistého dňa

Podnikateľ z mafiánskych zoznamov je momentálne vo väzbe pre obvinenie z falšovania zmeniek televízie Markíza. Nedávno mu pribudlo aj obvinenie z v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Kočnerovi advokáti podali sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, ktorý Kočnera ponechal vo väzbe. Prokurátor Ján Šanta urobil to isté, avšak on žiadal sprísnenie väzby, čomu Špecializovaný trestný súd nevyhovel. O veci tak rozhodoval Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ten návrhu prokurátora vyhovel.

„Pokiaľ ide o kolúzny dôvod, tento bol založený na zistení, že obvinený motákmi posielanými z väzby ovplyvňoval, respektíve sa pokúšal ovplyvniť priebeh trestného konania a jeho zotrvanie vo väzbe," píše sa v Uznesení.

V prípade dokázania viny z objednávky vraždy novinára hrozí Kočnerovi doživotný trest. Za ďalšie činy mu horzí až 20-ročný trest.

Sms-ky s Bašternákom

Podľa Uznesenia si Kočner písal aj s už odsúdením Ladislavom Bašternákom. Správy si vymieňali cez mobilnú aplikáciu v čase, keď sa v Bratislave konal Veľký protikorupčný pochod. "Neviem, či by si nemal začať rozmýšľať o odsťahovaní z tejto Krajinky..., lebo ja sa už balím, takže vivat Nový Zéland," znie jedna zo správ medzi Kočnerom a Bašternákom z apríla 2017.

V podobnom duchu si Kočner písal aj so svojím dlhoročným kamarátom s Tomášom Rajeckým presne o rok neskôr, teda 17. apríla 2018 po Kuciakovej vražde. "Treba sa pomaly zberať na odchod. Možno aj ne úplne pomaly, ale rýchlejšie. Medzinárodné vody to istia...Loď mám vybavenú," napísal vtedy Kočner Rajeckému.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

"Komunikácia o pripravovanom úteku svedčí o tom, že obvinený, či už vážne alebo menej vážne, sa týmto spôsobom vyhnutia trestnej zodpovednosti zaoberal a sťašnostný súd nemal dôvod takéto úvahy akýmkoľvek spôsobom zľahčovať so zreteľom na osobu obvineného a jeho možnosti vyhnúť sa trestnému konaniu útekom alebo skrývaním sa pred ním napríklad v cudzine," píše sa v Uznesení.

Čistý deň

To, že Kočnera obhajuje Marek Para a Michal Mandzák, už známe je. Doteraz nezverejnenou informáciou však je, že obhajcou má troch a jednou z nich je aj Zuzana Tománková-Miková. Tománková je známa z kauzy Čistý deň a bola spoluzakladateľkou dnes už zrušeného resocializačného centra.

O jej evidentne dobrých vzťahoch s Kočnerom svedčí aj fakt, že po vypuknutí sexuálneho škandálu v Čistom dni, bola prichytená ako sa radí s Marianom Kočnerom a Petrom Tóthom, ktorý teraz svedčí proti Kočnerovi. Stretnutie s mužom s mafiánskych zoznamov vtedy vysvetľovala tak, že "tento pán urobil tlačovku a z môjho laického pohľadu som videla, že táto komunikácia bola zvládnutá."

Kočner tvrdil, že Tománková ho oslovila s istými vecami, "ktoré by ho mohli zaujímať." Povedal aj to, že mala strach z Borisa Kollára, ktorý tiež v kauze Čistého dňa figuroval, preto, lebo mal mať styky s podsvetím. Jej manžel a vtedajší šéf resocializačného centra sa radil aj s Erikom Tomášom zo Smeru. Tománková začínala na Úrade vlády u expremiéra Roberta Fica. Okrem toho, Tománková zastupovala aj lekára Abdolreza Majidiho, ktorý obhliadal telá Jána a Martiny. Toho chcela po vražde vypočuť aj polícia, on to však odmietol s tým, že je viazaný lekárskym tajomstvom.