MIMORIADNE Szabó s Marčekom majú na krku ďalšie obvinenie: FOTO Polícia našla vražednú zbraň

Bratranci Miroslav Marček a Tomáš Szabó sú momentálne vo väzbe pre obvinenie v prípade úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zabili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. K úkladnej vražde Kuciaka im pribudlo ďalšie obvinenie. V roku 2016 mali zavraždiť podnikateľa Petra Molnára z Kolárova.

"Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA vzniesol obvinenie osobám T.S. a M.M. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) f) Trestného zákona. Obvinení muži po vzájomnej predchádzajúcej dohode v decembri 2016 strelnou zbraňou zavraždili poškodeného P.M., po násilnom vniknutí do jeho rodinného domu s cieľom získať majetkový prospech," informovala polícia na sociálnej sieti. Polícia našla aj vražednú zbraň.

Natrel ich Andruskó

To, že dvojica mala zavraždiť podnikateľa Molnára, povedal polícii ďalší z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Zoltán Andruskó. Dlho bol jediným, ktorý s políciou spolupracoval. Neskôr sa k nemu pridal aj Marček, keď sa priznal, že to mal byť on, kto strieľal na Kuciaka a Kušnírovú. V prípade je obvinená aj Alena Zsuzsová a Marián Kočner. Okrem Kočnera sú v prípade Kuciakovej vraždy všetci stíhaní vo väzbe, Kočner je vo väzbe pre údajné falšovanie zmeniek televízie Markíza.

Dôvodom vraždy Petra Molnára mali byť peniaze. Nehybné telo podnikateľa našla ešte v piatok 16. decembra 2016 skoro ráno jeho sestra, ktorej nedvíhal telefón. Peter bol rozvedený a v dome v Kolárove žil sám. Podľa polície ho vrah najskôr strelil do kolena, a potom zozadu do hlavy.