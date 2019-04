Nenávistný komentár v hľadáčiku NAKA: Marian si poriadne zavaril, reakcia odborníčky

BRATISLAVA - Komentáre, ktoré prekračujú hranice slušnosti, bohužiaľ nie sú na sociálnych sieťach ničím výnimočným. Nadávky, narážky či vrtošivé presadzovanie si svojho názoru... Keď však zájdete až príliš ďaleko, môže to dopadnúť veľmi zle. Rovnako, ako v prípade Mariana, ktorého reakciou na sociálnej sieti sa v súčasnosti zaoberá NAKA.

O tom, že slová Mariana nezostanú bez povšimnutia, informovala polícia na svojej facebookovej stránke. "Môžeme potvrdiť, že týmto komentárom, ktorý ste nám masovo posielali, sa zaoberá Národná kriminálna agentúra," uviedli a pripojili aj samotný príspevok, ktorý pobúril verejnosť.

Muž sa síce za svoju reakciu pohotovo ospravedlnil, no to, čo napísal, si mal zjavne premyslieť omnoho skôr. "Nie som zlý človek a mrzí ma toto nedopatrenie. Ľutujem to z celej duše a dúfam, že mi bude odpustené. Ešte raz sa ospravedlňujem," reagoval.

Kurilovská: Polícia prípady monitoruje, existuje aj aplikácia

Rektorka Akadémie Policajného zboru a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská potvrdila, že trestný zákon sa vzťahuje aj na verbálne vyhrážky na sociálnych sieťach. "V rámci takzvaných extrémistických trestných činov, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, sú aj trestné činy verbálne," uviedla a vysvetlila, že v týchto prípadoch je dôležité preukázať úmysel, že napríklad niekto hanobí nejaký národ, jazyk či rasu. V tom prípade potom ide o trestný čin. Aký však hrozí trest?

Podľa slov odborníčky ide o trestné činy, ktoré sú z prevažnej väčšiny prečinmi. "To znamená, že horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje päť rokov. Napríklad keď hovoríme o trestnom čine hanobenia národa, rasy a presvedčenia, tak to sú trestné činy, kde v prvom odseku je maximálna sadzba tri roky," objasnila. Tri roky však hrozia aj v prípade, že vyšetrovanie preukáže podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Polícia podľa Kurilovskej prípady monitoruje na sociálnych sieťach. "Je tiež vytvorená aplikácia, na základe ktorej sa dajú identifikovať určité slová, ktoré môžu znamenať páchanie trestného činu. Ak je to možné určitým spôsobom odsledovať, tak sa vo veci musí začať trestné konanie a preverujú sa všetky skutočnosti v súvislosti s tým, ako je trestný čin definovaný v trestnom zákone," povedala no zároveň dodala, že nie vždy sa z technického hľadiska podarí dokázať, že práve tá konkrétna osoba nenávistný prejav skutočne publikovala na sociálnej sieti.

Obvinenie za status

Vo svete ani na Slovensku rozhodne nejde o prvý prípad, kedy nepremyslené slová užívateľovi sociálnej siete spôsobili problémy. Český portál irozhlas.cz vo februári tohto roka informoval o nevhodných komentároch pod školskou fotkou prváčikov, ktorá vznikla ešte v roku 2017. Triedu navštevovali prevažne rómske, vietnamské a arabské deti, čo vyvolalo vlnu rasistických vyjadrení.

Z rasovo motivovaného prečinu polícia obvinila Víťa a 26-ročnú Alenu. Hrozili im tri roky za mrežami. Trestné stíhanie napokon štátny zástupca podmienečne zastavil. Dvojica sa však nesmie počas stanovenej doby dopustiť trestného činu ani priestupku. Muž k snímke napísal: "Ešteže sú ZŠ Plynárenská. Riešenie sa priamo ponúka. Nehovor, že ťa to nenapadlo." Neskôr však rasisticky motivované vyjadrenie poprel, vraj si to verejnosť zle vysvetlila. Na jeho sociálnej sieti mal pri tom v minulosti snímky Adolfa Hitlera. Po prevalení škandálu zmizli.

Prípad študenta Emila

"Tak, Čaputová vyhrala a prvé čo spraví je, že zatočí s opicami a antisemitami ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať," napísal nedávno študent Emil, ktorého za jeho slová taktiež vyšetrovala polícia. Neskôr sa ospravedlnil, zároveň tiež vysvetlil, že chcel nastaviť radikálom zrkadlo a išlo o satiru. Informoval o tom Denník N.

Chlapca riaditeľ školy opísal ako mimoriadne nadaného, od Emilových slov sa však inštitúcia, ktorú navštevuje, dištancovala. Riaditeľ sa navyše vyjadril, že žiak dostane prísny trest. "Žiaľ, neodhadnutie kontextu a „literárneho štýlu“ bude mať svoje dôsledky. Veríme, že sa z toho poučí," uviedlo gymnázium na sociálnej sieti a pripojilo aj ospravedlnenie študenta, ktorý je na výmennom pobyte za hranicami.

Pre hanlivé vyjadrenie na sociálnej sieti mal problém aj poslanec Ľudovej strany Naše Slovensko Stanislav Mizík. Obhajoval sa aj tým, že údajne nevie pracovať s Facebookom natoľko, aby mohol status napísať.

V jeho prospech svedčili aj Milan Mazurek a Marian Kotleba. Mizíka napokon súd neprávoplatne oslobodil spod obžaloby za trestné činy výroby extrémistických materiálov, rozširovania extrémistických materiálov a hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Prípad má ešte Najvyšší súd SR prejednať v odvolacom konaní.