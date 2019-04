Pred 25 rokmi sa odohral masaker Vietnamcov: Mimoriadne brutálny a dovtedy nepoznaných rozmerov

Vrahovia, vtedy 23-ročný Róbert Matta a 24-ročný Viliam Hauser, si stále odpykávajú doživotný trest odňatia slobody vo väzení v Leopoldove. "Keď som ako šéf vyšetrovačky prišiel na miesto činu, bol to mimoriadne negatívny pohľad. Vôbec situácia, ktorá nastala, dala by sa charakterizovať ako absolútne neľútostná brutálna vražda malej vietnamskej komunity, pravdepodobne teda s lúpežným motívom. Vtedy to bola základná vyšetrovacia verzia, ktorá sa potom neskôr aj potvrdila," pripomenul Ivor.

Bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov Jaroslav Ivor Zdroj: SITA/Robert Tappert

Brutalita a neľútostnosť sa podľa jeho slov prejavila v tom zmysle, že páchatelia vystrieľali okolo 30 rán. "Usmrtili troch mužov, dve ženy a jedna z nich bola v šiestom mesiaci tehotenstva. Navyše, usmrtili osemmesačné dieťa. Takže brutalita a agresivita bola mimoriadne silná a v podstate nepoznaných rozmerov," povedal.

Prípad aj miesto činu boli mimoriadne rozsiahle. "Táto komunita Vietnamcov sa rozhodla podnikať prevažne s textilom a elektronikou na území Slovenska a prenajala si jednu veľkú halu na Starej Vajnorskej," poukázal s tým, že jeden z Vietnamcov ešte predtým pracoval v Istrocheme, a takto sa zoznámil s jedným z budúcich páchateľoch tohto činu.

Hlavný vyšetrovateľ vraždy šiestich vietnamských podnikateľov (z 8. apríla 1994) Mjr. Vladimír Kotulič prezentoval smrtiacu zbraň páchateľov Zdroj: TASR - Ramon Leško

"Tento ho potom neskôr aj so svojím priateľom navštevovali a nakupovali u nich nejaký tovar. Potom sa rozhodli páchatelia Matta a Hauser, že ich pripravia o peniaze," uviedol exšéf slovenských vyšetrovateľov. Páchatelia podľa jeho slov predpokladali, že z týchto obchodov budú mať pri sebe veľkú hotovosť. Keď prišli na miesto činu, zastrelili prvého, ktorý im chcel odovzdať peniaze, avšak oni sa domnievali, že siaha do stolíka po zbraň. Potom pokračovali vo vraždení ďalších osôb.

"Na každého vystrelili niekoľko rán, ale každému dali ešte takzvanú ranu istoty. K streľbe došlo v zadnej miestnosti, pretože ten objekt, hala Vietnamcov, bol rozdelený na tri časti – skladový priestor, predajný priestor a jeden obývateľný, kde aj žili. V obývateľnom priestore sa zobudilo malé osemmesačné dieťa a začalo plakať. Vtedy sa jeden z mužov rozbehol do zadnej časti, ale jeden z páchateľov ho strelil do chrbta a smrtiace výstrely ho zasiahli v behu, takže padol do dverí, ktorými sa vchádzalo do obývateľnej časti," opísal Ivor.

Smrtiaca zbraň Zdroj: TASR - Ramon Leško

Keď jeden z páchateľov počul nárek, pobral sa tam. Keď chcel vojsť do obývateľnej miestnosti a nechcel hýbať s mŕtvolou Vietnamca zakliesnenou vo dverách, prekračoval ju a chytil sa zárubni dverí. "Keď vošiel do miestnosti, našiel tam plačúce dieťa, ktoré zahádzal vankúšmi, dekami a prikrývkami a ono na následky tohto zomrelo udusením. No a tento jeho krok sa pravdepodobne stal osudným," doplnil Ivor. Pri obhliadke miesta činu, ktorá trvala tri dni, našli na zárubni dverí daktyloskopický odtlačok prsta a časti dlane.

K oznámeniu vraždy došlu až na ďalší deň

K oznámeniu prípadu došlo až nasledujúci deň, keď tam prišla opatrovateľka dieťaťa a tá oznámila vraždu. "Páchatelia medzitým zobrali lup, čo bola finančná hotovosť, myslím, že to bolo okolo 1,2 milióna korún, nejaké devízové prostriedky – šilingy, marky – finančné prostriedky v rôznych menách. Následne odišli za sestrou jedného z páchateľov do Nemecka, kde si nechali veľkú hotovosť uschovanú v balíčku," uviedol Ivor.

Po nájdení odtlačku prstov sa začala práca na stotožňovaní. "Museli sa vylúčiť všetky stopy domácich osôb, ale jedna stopa zostala neznáma a nestotožnená. Bola to stopa, ktorá sa neskôr stotožnila s osobou jedného z páchateľov, pretože ten už mal záznam z majetkovej trestnej činnosti iného druhu," vysvetlil Ivor.

V priebehu niekoľkých dní sa podarilo stotožniť podozrivého, začalo sa intenzívne preverovanie jeho pohybov, konaní a po návrate o desať dní, keď sa dvojica vrátila na Slovensko, polícia ich zadržala. "Zároveň sa podarilo nájsť vražedné zbrane, ktoré medzitým nechali zakopať, tiež peniaze z lúpežnej vraždy, ktoré si uchovali časť doma a časť v Nemecku, a po zadržaní a obvinení sa postupne počas priebehu trestného konania priznali. Akurát, že zvaľovali vinu jeden na druhého," doplnil.