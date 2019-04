Pre zbesilú jazdu Poliakov zahynul Štefan (†57) z Oravy: Ďalší z cestných pirátov je na slobode

Adama Sz. prepustil žilinský OS na slobodu 25. marca, tretí vodič Marcin L. je naďalej stíhaný väzobne. "Väzba bola nahradená prijatím peňažnej záruky vo výške 20.000 eur a prijatím písomného sľubu obvineného," uviedla Belavá.

Doplnila, že všetci traja Poliaci sú obvinení z trestného činu všeobecného ohrozenia. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline Alexander Feník po októbrovom verejnom zasadnutí uviedol, že dvom Poliakom Adamovi Sz. a Lukaszovi K. hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Tretiemu vodičovi Marcinovi L. hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.

Zdroj: Reprofoto/fakt.pl

Prvý prepustený muž Adam by mal byť synom poľského boháča - podnikateľa, ktorý pôsobí na vysokom poste vo veľkom polygrafickom závode. Rodina sa má realizovať aj v oblasti biopalív. Luxusné žlté Ferrari si mal požičať od otca. Na webe tablica-rejestracyjna.pl Adama dokonca "povýšili" na prvé miesto ako najhoršieho vodiča v Poľsku pre rok 2018.

Lukasz, ktorý sa z väzby dostal tento týždeň, sedel za volantom Mercedesu. Ten však nevlastnil, auto si zapožičal na testovaciu jazdu. Mladík patril podľa poľských médií k automobilovým nadšencom, na sociálnych sieťach údajne často zverejňoval snímky zo zhromaždení, ktoré organizovali majitelia luxusných áut.

Osudná nedeľa

K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu 30. septembra minulého roka na ceste I/59 v katastri Dolného Kubína. Podľa žilinského krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka viedol 27-ročný Poliak v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto značky Ferrari. Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto značky Porsche Cayenne.

Zdroj: KR PZ v Žiline

"Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s protiidúcim osobným autom Škoda Fabia," uviedol.

Pri čelnej zrážke utrpel 57-ročný vodič Škody z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranenia mali aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec. Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 35.500 eur.