Hrozná hygiena aj predaj po záruke! FOTO Z toho, čo našli inšpektori v obchodoch, vás strasie

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zaznamenala v prvom mesiaci roka 2026 vážne nedostatky v obchodoch. Najviac problémov sa týkalo nesprávneho označenia tovaru, hygieny zariadení a predaja po dátume spotreby.

V januári 2026 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 1 637 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 580 právnych subjektov a 932 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 135 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 479 nedostatkov," opisuje ŠVPS SR.

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti, v hygiene skladovania a v osobnej hygiene. 

V januári bolo zaslané jedno hlásenie o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. Išlo o treščiu pečeň v konzerve, pôvodom z Dánska, u ktorej boli zistené nevyhovujúce organoleptické vlastnosti.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 50 blokových pokút v celkovej výške 2 700 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 48 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 60 400 eur," približujú potravinári s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8-tisíc eur.

Kontrola ovocia a zeleniny

V mesiaci taktiež vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 152 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 21 kontrolách boli zistené nedostatky. Celkovo prekontrolovali inšpektori 191 315,37 kg tovaru.

"Celkom bolo hodnotených 44 druhov ovocia a zeleniny. Z toho bolo 527 dávok čerstvého ovocia a zeleniny hodnotených voči osobitným normám z čoho nevyhovelo 34, voči všeobecnej norme 206 z čoho nevyhovelo 17 a 1 vyhovujúca dávka voči EHK OSN norme," opisuje ŠVPS SR a dodáva, že právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 9 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Taktiež boli uložené pokuty vo výške 10 700 eur.

