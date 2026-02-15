Hviezdna herečka starne s gráciou: Doktorka Quinnová oslavuje 75 a stále má šmrnc!

MALIBU - Životom Jane Seymour prešli syn známeho režiséra, spisovateľ, realitný maklér, herec a režisér i hudobník. Štyri manželstvá, ktoré nevyšli, jej otvorili cestu ku šťastiu i vo vyššom veku.
Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg, známa pod umeleckým menom Jane Seymour, sa narodila 15. februára 1951 v Hillingdone, v anglickom Middlesexe. Mama bola zdravotná sestra a otec John Frankenberg bol známy londýnsky lekár. S divadelnou kariérou začínala už v detstve. V trinástich rokoch tancovala na javisku Covent Garden v baletnom súbore London Festival Ballet. O tri roky neskôr však jej sľubnú baletnú kariéru ukončilo poranenie chrbtice. Koncom 60. rokov preto prešla od baletu k činohre a filmu.
Prvá významnejšia filmová rola bola prvá láska Winstona Churchilla v historicko-životopisnej dráme Mladý Winston režiséra R. Attenborougha. Oproti filmovej kariére však oveľa úspešnejšia časť umeleckej práce znamenala pre Jane televízna produkcia. Tu vytvorila celý rad hrdiniek najrozmanitejších postáv a príbehov. Veľmi populárna bola jej Doktorka Quinnová – za rolu v tomto TV seriáli získala v roku 1995 Zlatý glóbus. Cenu Emmy 1988 jej priniesla rola opernej speváčky Marie Callas v životopisnom televíznom filme Onassis - najbohatší muž sveta.
Prvýkrát si vzala Michaela Attenborougha, syna režiséra Richarda Attenborougha. Mala iba dvadsať rokov, jej manžel bol o rok starší a manželstvo sa po necelých dvoch rokoch rozpadlo.
Po rozvode našla útechu v náručí Michaelovho kamaráta, spisovateľa Geoffreyho Planera. Manželstvo im ale vydržalo iba rok, pretože Geoffrey bol žiarlivý a prekážalo mu, že zarába menej ako jeho žena.
V roku 1981 vstúpil do jej života realitný maklér David Flynn – manžel číslo tri. Spolu má dvojica dve deti - Katherine (41) a Seana (37), ktorí sú obaja herci. Neskôr však David prepadol alkoholu a narobil mnoho dlhov. Okrem toho bol Jane Seymourovej neverný, a tak sa s ním po 11 rokoch manželstva rozviedla. Na pamiatku jej po ňom zostali iba dlhy. „Myslím, že keď niekoho miluješ, zvlášť keď máte aj deti a zážitky, tak ak si pamätáš to pekné, tak s tou bolesťou, horkosťou, zradou a všetkými ostatnými vecami to musíš nejako spracovať a ísť ďalej,“ povedala herečka pre The Guardian, ako sa s rozpadom rodiny vyrovnávala. „Manželstvo bolo kedysi iné. Keď sa brali moji rodičia, ľudia sa brali na celý život, nech už sa potom vo vzťahu dialo čokoľvek. Nikto, koho som poznala, obvykle nemal sex pred svadbou. Takže ste si vzali v podstate prvého priateľa, ktorého ste mali. A tak som to urobila i ja – vzala som si svojho priateľa“, popísala Jane Seymourová pre The Guardian, ako sa zmenil pohľad na vzťahy v priebehu jej života.
Keď sa po šesťdesiatke znovu zamilovala, prekvapilo to i samotnú Jane, píše lifee.cz. „Nikoho som nehľadala,“ povedala pri narážke na osudové stretnutie s producentom Davidom Greenom. „David sa jedného dňa objavil pri mojich dverách v doprovode mojej dlhoročnej kamarátky. Dali sme si všetci traja raňajky a zrazu som zistila, že sa spolu už veľmi dlho zhovárame,“ spomína si Jane. Uvedomila si, že majú veľa spoločného – či už hodnoty, nepodarené manželstvá či lásku k práci.