Mrazivé tajomstvo rakúskeho ľadovca: Našli telo hokejovej hviezdy, bol to tajný agent CIA? Rodina hovorí o vražde!

NEUSTIFT – Príbeh, z ktorého naskakujú zimomriavky. Kanadský hokejový talent Duncan MacPherson zmizol v rakúskych Alpách v roku 1989. Keď po štrnástich rokoch jeho telo vydal topiaci sa ľadovec, namiesto odpovedí prišli ďalšie desivé otázky. Bol nádejný športovec v skutočnosti tajným agentom CIA? A prečo malo jeho telo zmasakrované končatiny spôsobom, ktorý nezodpovedá pádu do trhliny? Rodina je presvedčená, že pravda bola zametená pod koberec!
Duncan MacPherson mal pred sebou sľubnú kariéru hrajúceho trénera v Škótsku. V auguste 1989 zavolal svojmu budúcemu šéfovi, že o 48 hodín dorazí. Predtým si však odskočil na snowboardovú lyžovačku na rakúsky ľadovec Stubai. Od tej chvíle ho nikto nevidel.
Jeho rodičia minuli celoživotné úspory na 10 ciest do Rakúska, rozdali tisíce letákov, no narazili na hradbu mlčania. Miestne úrady a diplomacia im podľa ich slov takmer vôbec nepomohli. Informuje o tom portál DailyStar.
Pravda zamrznutá v ľade
Až v lete 2003 urobil šokujúci nález zamestnanec, ktorý čistil zjazdovku. Topiaci sa ľad vydal Duncanovo telo. Oficiálna verzia znela: pád do ľadovcovej trhliny. Lenže kanadskí súdni znalci zostali v šoku. Duncan mal nohy doslova rozdrvené a kosti polámané spôsobom, ktorý skôr pripomínal stret s ťažkým strojom na úpravu snehu než pád do hĺbky.
Rodina okamžite vyrukovala s obvinením: „Rakúske úrady sa snažili utajiť pravdu, aby nepoškodili imidž lyžiarskeho strediska!“ Podľa nich mladého hokejistu zrazil ratrak a jeho telo niekto úmyselne ukryl v snehu.
Špión na korčuliach?
Najväčší otáznik však visí nad Duncanovým súkromím. Športovec sa pred smrťou viacerým blízkym zveril, že ho verbovala CIA a mal sa stať ich operatívcom. Bol jeho výlet do rakúskych Álp len nevinnou dovolenkou, alebo išlo o špionážnu misiu v napätom období konca studenej vojny?
Hoci rodina dotiahla prípad až pred Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ten rozhodol, že rakúske úrady urobili maximum. Záhada hokejistu, ktorý mal nahradiť dres agentúrnym preukazom, tak zostáva nevyriešená.