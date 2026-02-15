Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Mníchovská konferencia: Čína chce podľa šéfa diplomacie posilniť bilaterálne vzťahy s Nemeckom

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I
Čínsky minister zahraničných vecí Wang I (Zdroj: TASR/Kay Nietfeld/dpa via AP)
TASR

MNÍCHOV - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v sobotu povedal nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi, že Čína dúfa, že bilaterálne vzťahy s Nemeckom posunie na „novú úroveň“. Dvojica sa stretla na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, informuje správa agentúry AFP.

Čína podľa šéfa diplomacie dúfa, že bude spolupracovať s Nemeckom na posunutí „všestranného strategického partnerstva na novú úroveň“. S podporou Berlína sa chce Peking tiež „pripraviť na ďalšiu fázu výmen na vysokej úrovni“. Wang sa snaží Európskej únii prezentovať Čínu ako spoľahlivejšieho a stabilného partnera v čase, keď sa euroblok usiluje obmedziť svoju závislosť od Číny a Spojených štátov.

Hlboké ekonomické väzby medzi Čínou a Nemeckom sa podľa francúzskej tlačovej agentúry v uplynulých rokoch oslabili v dôsledku problémov, ako napríklad obvinení z nekalých obchodných praktík či protekcionizmu. Wang v sobotu potvrdil podporu Nemecku, aby zohrávalo väčšiu úlohu v zachovávaní svojej „strategickej autonómie a sebestačnosti“ a aby bolo „hnacou silou“ spolupráce medzi Čínou a Európu. „Čína tiež očakáva, že Nemecko sa stane...stabilizujúcou kotvou pre strategické vzťahy,“ povedal čínsky minister nemeckému kancelárovi.

Merz sa údajne tento mesiac chystá na svoju prvú návštevu Číny, pričom naliehavou otázkou je, ako riadiť rozvíjajúce sa obchodné vzťahy. Čínu v decembri navštívil nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, pričom na čínskych predstaviteľov vrátane Wanga tlačil, aby využili svoj vplyv a pomohli ukončiť vojnu Ruska na Ukrajine.

