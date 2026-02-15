Libanon pod paľbou: Izraelská armáda zasiahla ciele na juhu krajiny

BEJRÚT - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že podnikla útoky na niekoľko cieľov na juhu Libanonu. Údajne išlo o sklady zbraní a odpaľovače rakiet patriace militantnému hnutiu Hizballáh. Informuje o tom správa agentúry DPA.
„Prítomnosť týchto zbraní predstavovala porušenie dohody o prímerí medzi Izraelom a Libanonom,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení na platforme Telegram. DPA konštatuje, že bezprostredne nebolo možné overiť tieto tvrdenia. Armáda neposkytla žiadne informácie o možných obetiach jej útokov. Izrael napriek prímeriu v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti v novembri 2024, útočí takmer denne. Tvrdí, že terčom útokov sú ciele Hizballáhu, ktorý sa ma na základe dohody o prímerí odzbrojiť.
Po najnovších úderoch izraelská armáda uviedla, že libanonská militantná skupina pokračuje v snahách znovu vybudovať svoju „teroristickú infraštruktúru v južnom Libanone“. Dodala, že bude naďalej „operovať s cieľom odstrániť každú hrozbu pre Izraelský štát“. Na základe údajov libanonskej vlády zahynulo pri útokoch od začiatku prímeria viac ako 300 ľudí. Organizácia Spojených národov tvrdí, že viac ako 100 z týchto obetí boli civilisti.