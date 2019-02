Dušan (61) spory riešil po svojom: Bratovi sa vyhrážal podpálením domu a smrťou, do tretice pritvrdil

Bol pondelok, približne pol desiatej ráno. Dušan mal prísť posilnený alkoholom k bráne záhradnej chatky v jednej z obcí v okrese Považská Bystrica, kde prebýva jeho brat. "Dušan sa svojmu bratovi mal začať vyhrážať zabitím a podpálením chalupy. Brat na jeho slová nereagoval a schoval sa pred ním v drevenej šope," informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Mužovi však nestačilo, rozhodol sa, že sa vráti. Krátko predpoludním mal začať s ďalšími vyhrážkami. Bratovi mal hroziť, že ho zabije, podpáli mu dom aj auto. Pritom mal lomcovať s plotom v úmysle ho vyvaliť. "To sa mu však nepodarilo. Obvinený sa stále vyhrážal svojmu bratovi zabitím a podpálením domu. Opäť po tom, keď sa mu nepodarilo dostať dnu, odišiel," objasnila hovorkyňa.

Zdroj: KR PZ Trenčín

Do tretice sa mal vrátiť o pol piatej popoludní. To sa však už vyzbrojil sekerou. Mali nasledovať ďalšie vyhrážky, pletivo plota mal Dušan rozsekať a vojsť na pozemok. "Poškodený z obáv o svoj život a zdravie volal na políciu. Keď to útočník počul, že brat volá políciu, odišiel s tým, že svojmu bratovi mal ešte povedať, že ho do týždňa zabije," priblížila E. Antalová.

Vzal nohy na plecia

Keď na miesto dorazila hliadka, Dušana už nenašli. Napriek tomu ho neskôr vypátrali a zadržali. Obvinili ho z prečinu nebezpečného vyhrážania. "Poverený príslušník spracoval podnet na návrh na väzobné stíhanie obvineného. Sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici bude rozhodovať o jeho väzobnom stíhaní," dodala hovorkyňa s tým, že za uvedené skutky je trestná sadzba v zmysle zákona na šesť mesiacov až tri roky.