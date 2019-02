Pôjde Rusko do väzby? Prokurátor podal návrh na súd, obava z ovplyvňovania svedkov

BRATISLAVA - Pavol Rusko je obvinený z falšovania zmeniek TV Markíza, pre ktoré je vo väzbe aj Marián Kočner. Bývalý šéf Markízy však čelí aj obžalobe z objednávky vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej. Od súdu vyfasoval monitorovací náramok, no prokurátorovi to nestačí.

Prokurátor, ktorý dozoruje prípad prípravy vraždy Sylvie Volzovej, podal na Okresný súd Bratislava II návrh na Ruskovo vzatie do väzby. Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov, infomuje na svojom blogu Júlia MIkolášiková, ktorá sa odvoláva na justičné zdroje. Podľa nej majú o Ruskovi rozhodnúť v pondelok.

Dôvodom, prečo prokurátor návrh podal, má byť aj Ruskova decembrová tlačová konferencia s názvom Čas na pravdu a priznanie. Rusko na nej tvrdil, že v prípade mu nesedí viacero tvrdení vyšetrovateľa, ako ani Černáka a Miloša Kaštana, ktorí proti nemu vypovedajú. Novinárom rozdal tzv. Desinu, čiže desať bodov, ktoré sú podľa neho "sumár nezmyslov, vyplývajúcich z predpokladu, že tvrdenia uvedené vo výpovedi Černáka a Kaštana sú pravdivé". Rusko zároveň odmieta to, že by sa na prípave vraždy Volzovej podieľal akýmkoľvek spôsobom.

Kauza zmenky a Kočner

Rusko je spoluobvinený s Marianom Kočnerom v kauze falšovania zmeniek. Kým však exriaditeľ Markízy vyviazol len s monitorovacím zariadením, Kočner je už niekoľko mesiacov vo väzbe. "Musím to mať stále pri sebe, ak si to zabudnem doma, tak to pípa. Ale nie náramok na nohe, pípa to zariadenie, ktoré som si zabudol," povedal vtedy Rusko pre Topky a ukázal aj čiernu škatuľku.