Rusko odmieta obvinenia z objednávky vraždy: Volzová nie je obeť, priviedla nám na krk podsvetie

Podľa Ruska v tomto prípade nesedí viacero tvrdení vyšetrovateľa, ako ani Černáka a Miloša Kaštana, ktorí proti nemu vypovedajú. Novinárom rozdal tzv. Desinu, čiže desať bodov, ktoré sú podľa neho

Exšéf televízie Markíza, ktorý je, okrem kauzy objednávky vraždy, obvinený aj v kauze falšovania zmeniek, naďalej odmieta to, že by si objednal likvidáciu svojej bývalej spoločníčky. Argumentu je aj tým, že Volzová nikdy nemala v televízii žiadny obchodný podiel.

Keď podľa Ruska v roku 1995 vznikla spoločnosť Markíza Slovakia, ako držiteľ vysielacej licencie podpísala zmluvu so spoločnosťou TV Markíza, ktorá zabezpečovala výrobu televízneho vysielania. Volzová podľa Ruska nikdy nemala podiel v televízii, bola len spolumajiteľkou Markíza Slovakia. Táto spoločnosť mala dostávať 10 % zisku televízie, teda podiel Volzovej bol 5 % ziskov. "Ak toto má byť vysoká majetková hodnota, tak to je na zamyslenie," povedal.

Kauza zmenky a Kočner

Podľa Ruska tvrdenia zozbierané vyšetrovateľom potvrdil len jeden svedok z 55, pričom išlo len o "Černákovho štartéra". O Volzovej povedal, že nikdy do spoločnosti nepriniesla ani euro.vyhlásil. Obvinenie voči svojej osobe označil za zastrašovanie, demonštráciu sily a snahu zlomiť ho, keď bol minulý rok vo väzbe. Dodal, že v tejto súvislosti podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na skupinu neznámych osôb pre diskreditáciu jeho osoby.

Rusko je spoluobvinený s Marianom Kočnerom v kauze falšovania zmeniek. Kým však exriaditeľ Markízy vyvviazol len s monitorovacím zariadením, Kočner je už niekoľko mesiacov vo väzbe. "Musím to mať stále pri sebe, ak si to zabudnem doma, tak to pípa. Ale nie náramok na nohe, pípa to zariadenie, ktoré som si zabudol," povedal Rusko pre Topky a ukázal aj čiernu škatuľku. Tá pípala aj niekoľkokrát počas tlačovej konferencie, keď stratila GPS signál. Odfotiť sme si ju však nemohli.

Pavol Rusko tvrdí, že nemôže vyplatiť zmenky v hodnote niekoľko miliónov, pretože je insolventný. "Mám agentúru, z toho teraz žijem. Ja mám 3000 eur mesačne, ale nie 8 miliónov," povedal Rusko.