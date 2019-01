Veľká SPOVEĎ Slovenky, ktorú pred rokmi uniesli: Šokujúce detaily, za únos musela zaplatiť!

V odľahlej časti Nepálu existuje nebezpečná budhistická sekta, ktorú po mnohých rokoch začala vyšetrovať polícia. Sektu vedie charizmatický muž, ktorý je považovaný za svätého muža. Pozadie náboženskej skupiny je však plné násilia. Obete hovoria o znásilneniach a bití. Niekoľko ľudí je dokonca nezvestných. Obeťou sekty bola aj Slovenka, ktorú uniesli.

Bomjan má v rukách vládu i políciu

Zsuzsannu uniesli v roku 2012. Po rokoch prelomila mlčanie a ozvala sa. Topkám opísala detaily únosu. Podľa jej slov ju neuniesli z hotela, ako mnohé médiá uvádzali. „Nebola som unesená z hotela, ale z blízkosti džungle, z diaľnice dvoma motorkármi spolu s mníchom, v ktorého kláštore som vtedy bývala,“ napísala Slovenska.

Zdroj: archív - topky ​

Mníchovi únosci povolili, aby sa vrátil a podľa Zsuzsanniných slov sa snažil zmobilizovať políciu aj štát. „Ale nič sa nestalo, nechali ma v tom utrpení tri mesiace, lebo Bomjan má podporovateľov vo vláde a podpláca políciu,“ uviedla Zsuzsanna s tým, že ju nezachránila polícia, ale pustil ju sám Bomjan potom, čo prišli novinári, ktorých zmobilizoval mních. Pokúsili sa o Zsuzsanne zistiť nejaké informácie.

Za únos som musela zaplatiť

Podľa Zsuzsanny sa polícia o jej prípad dodnes veľmi nezaujíma. Znásilnenie nahlásila okrem Zsuzsanny ešte jedna žena. „Ani jej podanie neregistrovali a miesto toho ju dali do nejakého ústavu,“ vysvetlila Zsuzsanna. Podľa nej nie je pravda, že sa svoju identitu snažila zatajiť. „Identitu som zatajovať nemusela, každý už dávno vedel, kto som, lebo môj pas bol u sekty a oni ho ukázali imigračnej polícii,“ uviedla.

Zdroj: YouTube/Zsuzsanna Takacs

„Aby ste chápali, za tri mesiace, keď ste uviazaní reťazami k stromi, ťažko budete schopní ísť na imigračné a zaplatiť za vízum. Bez víza som síce bola dlhší čas, ale Nepál odo mňa dostal peniaze za tri mesiace, čo ma Bomjan väznil a týral a no... nechal znásilniť,“ opísala tragické udalosti. „V žiadnom štáte obeť trestného činu únosu neplatí za dobu svojho únosu, existuje to len v Nepále.“

Bosá, špinavá, hladná a so zlomeninami

Podľa Zsuzsanniných slov sa o ňu polícia nestarala. „To je nezmysel. Pohrozili mi, že keď nepodám okamžite, ešte čerstvo po vyslobodení špinavá a bosá, hladná a so zlomeninami, policajné oznámenie na Bomjana, tak ma dajú do imigračky. Keď podám, tak mi sľubovali nepálske občianstvo,“ uviedla.

Zdroj: Youtube/Setopati online

Zsuzsanne to prišlo ako vyhrážanie, resp. zvláštne obchodovanie. Zároveň sa bála, že sa jej Bomjan pomsti, keďže v tom čase bola ešte v meste Simre v Nepále. „Takže som to odmietla. Dali ma do imigračného väzenia bez možnosti sa umyť, kontaktovať kohokoľvek, bez lekárskeho vyšetrenia a ošetrenia mojich zlomenín a rán. Chceli len tých 2600 dolárov,“ ukončila bolestivé spomínanie Zsuzsanna.