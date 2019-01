Do košického útulku prijali ďalšieho týraného psa: Karabínu mal vrastenú pod kožou

KOŠICE – Po srdcervúcom príbehu nešťastnej sučky Eluisabeth, ktorú ešte v lete zviazali drôtom a podhodili pod most kde ležala niekoľko dní, košický útulok zvierat zverejnil ďalší prípad neuveriteľnej krutosti.

Pes pravdepodobne Československý vlčiak sa do košického útulku zvierat dostal v sobotu 12. januára. Nazvali ho Wolfom. Pracovníkov útulku pobúrilo, že niekto sa zbavil takéhoto krásneho psa, ale ako píšu na svojej FB stránke, šokovalo ich najmä zmrzačenie psa, ktoré objavili pri prehliadke:

„Náš hnev, že sa ho niekto zbavil, sa stisícnásobil, keď sme uvideli jeho krk!!! V krku, nie na krku, ale reálne v krku pod kožou, mal zacvaknutú karabínu! Nie, nedostala sa tam náhodou, dal ju tam ten netvor!. Je to nelegálny spôsob ako dosiahnuť aby pes neťahal, netrhal sa z reťaze! Viete si predstaviť tú bolesť? Veríme, že to tej oblude neprejde, ale potrebujeme Vašu pomoc! Ak poznáte psíka a máte v sebe kúsok citu, ozvite sa nám do správy, prosím! Nemôžeme dovoliť aby sa toto opakovalo! Okolie Dunajský Klatov - Jahodná, ale môže byť odkiaľkoľvek!,“ vyzývajú verejnosť. Psa Wolfa už v pondelok operovali a momentálne sa zotavuje a preto nie je zatiaľ vhodný na adopciu.