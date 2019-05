Ďalší drastický prípad týrania: FOTO Pri Košiciach našli doráňaného psíka s larvami v ranách

„Balu nás dostal na kolená. Videli sme už toho strašne veľa, ale Balu a jeho vrtiaci chvostík napriek obrovskej bolesti a utrpeniu... neuveriteľné,“ píšu na sociálnej sieti.

Fotografie a video nie sú vhodné pre deti a ľudí s citlivou povahou!

Zdroj: FB útulok UVP Košice

„Skoro už bezvládne telo sme naložili do auta a utekali na veterinu. Až tam sme videli to utrpenie. Obrovská hlboká rana plná lariev, ktoré vyliezali z každej strany, rany po tele, ktoré je kosť a koža. A Balu? Pozeral na nás s tými nevinnými očkami a vrtel chvostíkom. Nedajú sa opísať naše pocity... hnev, bezmocnosť a zúfalstvo... Kto mu to urobil? Ako sa to stalo? Netušíme... Ale bolo na ňom spáchané veľké zlo,“ dodali nešťastní pracovníci.

Zdroj: FB útulok UVP Košice

Balu má veľmi vážne poškodenie dýchacích ciest, doslova ich má rozožraté od lariev a plné hnisu. Dostáva silné antibiotiká, odobrala sa krv na rozbor, rana bola vyčistená, je na infúziách a bude operovaný.

Zdroj: FB útulok UVP Košice

Prosia o pomoc

„Balu prežil peklo na zemi a my pevne veríme, že sa z toho dostane a čaká ho krásny život. Liečba bude zdĺhavá a náročná. Predpokladaná dĺžka liečby sú približne dva mesiace, ak pôjde všetko tak, ako má. Operácia, liečba a starostlivosť bude finančne náročná a nám pomôže každé euro pre Baluinka," vysvetlili obetaví pracovníci útulku.

Zdroj: FB útulok UVP Košice

Ak sa rozhodnete pomôcť so starostlivosťou o Balua, môžete poslať svoj príspevok na Transparentný účet:

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Číslo účtu: 5111391211

IBAN: SK5009000000005111391211

Kód banky: 0900 SLSP

Swift kód: GIBASKBX

Poznámka: BALU